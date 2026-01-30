Усіх працівників заводу негайно евакуювали. Про це повідомляє Turkiyetoday.

Що відомо про вибух?

Увечері 29 січня на TUPRAS Izmit – найбільшому нафтовому заводі Туреччини, розташованому у провінції Коджаелі – пролунав вибух, після чого виникла велика пожежа.

Інцидент стався в районі бензосховища, де загоряння швидко поширилося по площі великого промислового комплексу та спричинило паніку серед персоналу. Всі робітники були евакуйовані, а на місце прибули кілька команд пожежників і служб екстреної допомоги.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, постраждалих серед співробітників немає, а пожежу взяли під контроль технічні служби заводу.

Причина вибуху наразі не відома – офіційні органи та компанія поки що не розкривають деталей, включно з оцінкою збитків чи можливими наслідками для виробництва.

Пожежа на турецькому нафтопереробному заводі. Відео: Turkiyetoday

#LATEST — Explosion rocks TUPRAS oil refinery in Kocaeli, Türkiye as fire is now under control with no casualties reported pic.twitter.com/WLD6YeGXIy — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) January 29, 2026

Що відомо про найбільший нафтопереробний завод Туреччини?