Звідки ЄС отримуватиме газ замість Росії?

Важливим напрямком для ЄС залишиться газ із Норвегії, що постачається трубопроводом, розповів у коментарі 24 Каналу експерт з енергетичних питань Ігор Стукаленко.

За його словами, цей шлях також забезпечує з'єднання між Африкою та Європою. Ним ЄС має змогу імпортувати газ з Алжиру.

Ігор Стукаленко Керівник енергетичних програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", старший дослідник Залишається важливим південний коридор постачання, зокрема газ з Азербайджану, якому, до речі, надаються певні преференції в регламенті щодо заборони російського газу.

Однак ЄС прагне перестрахуватися, що отримуватиме саме азербайджанський газ, а не російський під його виглядом.

Річ у тім, що імпорт газу з Азербайджану здійснюється через Туреччину.

Туреччина має зв'язки з Росією, зокрема, отримує від неї блакитне паливо.

Тому у регламенті про заборону російського газу окремо прописані правила для контролю за погодженням палива. Імпортери повинні будуть заздалегідь подавати митним органам декларації для перевірки, звідки постачається газ.

Водночас у світі є чимала кількість постачальників скрапленого природного газу. Зокрема, ЄС має можливість закуповувати американський СПГ.

Інфраструктура СПГ у Європі доволі суттєва – практично все узбережжя Середземного моря, Північного моря, Балтійського моря, а також Атлантичного океану,

– пояснює експерт.

Економіст Олег Гетман додає, що ЄС наразі диверсифікував імпорт газу. Наприклад, окрім США, СПГ до європейських держав постачають країни Аравійського півострова та Африки.

Ті обсяги, що залишилися, – це менше ніж 10% від обсягів, які ЄС споживає того чи іншого газу. Тому замінити цей обсяг не важко, і зробити це можна впродовж року, – упевнений Гетман.

Зауважте! У 2025 році Норвегія стала найбільшим постачальником газу до ЄС з 89 мільярдами кубометрів газу. На другому місці, за даними Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA), були США, які імпортували до Європи 81 мільярд кубометрів газу.

Коли ЄС відмовиться від газу з Росії?

Євросоюз планує повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року. Заборона на імпорт палива Москви впроваджуватиметься у два етапи:

російський скраплений природний газ (СПГ) припинять купувати до кінця 2026 року;

постачання трубопровідного газу Росії зупинять до 30 вересня 2027 року.

Але заборону можуть відкласти до 1 листопада 2027 року, якщо виникнуть труднощі із наповненням газових сховищ Європи перед опалювальним сезоном.

Цього тижня більшістю голосів заборону про імпорт російського газу ухвалили міністри країн ЄС вже остаточно. Проти виступили лише Угорщина та Словаччина, пише Reuters.

Що ще планує Євросоюз?