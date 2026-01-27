Що відомо про імпорт енергетики Росії до Євросоюзу?
Про це повідомила офіційна представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.
Вона зазначила, що питання ядерної енергетики та ядерного палива – складне. Але Єврокомісія готує рішення для членів Євросоюзу.
Що стосується ядерної енергетики та ядерних продуктів, то ми говорили, що це складніше питання для опрацювання, але воно перебуває на стадії підготовки,
– сказала представниця Єврокомісії.
Анни-Кайси Ітконен додала, що не може назвати терміни. Але сподівається, що це можна уявити у час.
Зауважте! Ітконен нагадала, що в планах Єврокомісії – це довести до кінця реалізацію політики RePowerEU. Метою політики є повне виведення з ринку Європейського Союзу всієї російської енергетики, зокрема ядерної.
Нагадаємо, що у понеділок, 26 січня, країни Євросоюзу остаточно затвердили заборону на імпорт російського газу. Про це писало Reuters.
Відмовляти від постачань з Росії планують у два етапи:
- імпорт російського скрапленого природного газу – до кінця 2026 року;
- постачання трубопровідного газу з Росії – до 30 вересня 2027 року.
Важливо! Закон дозволяє відтермінувати термін до 1 листопада 2027 року, якщо виникнуть проблеми із наповненням сховищ перед опалювальним сезоном.
Що ще слід знати про відмову від газу?
- Дві країни ЄС – Угорщина та Словаччина – планують подати судовий позов до Суду Європейського Союзу. Вони мають невдоволення через рішення REPowerEU. Будапешт та Братислава наразі не готові відмовлятися від російських енергоносіїв.
- Але це не вперше, коли держава-член подає позов проти законодавства ЄС. Угорщина та Словаччина дійсно мають право оскаржити рішення у суді. Але Єврокомісія сподівається вирішити конфлікт мирно.