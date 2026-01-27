Як ЄС хоче вирішити проблему?

Про це розповіли головна речниця Єврокомісії Паула Піньо та речниця з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

У Брюсселі наголосили, що Єврокомісія ніколи не ставила за мету потрапити у ситуацію, у якій одна із держав блоку оскаржує спільне рішення у суді або ставить під сумнів законодавство. Тому Єврокомісія продовжує працювати з Угорщиною та Словаччиною, аби уникнути позовів.

Нашим пріоритетом завжди є співпраця з нашими державами-членами, і в цьому випадку, зокрема, з Угорщиною та Словаччиною. Ми робили це від самого початку через специфічну ситуацію, в якій перебувають ці дві країни,

– пояснила Ітконен.

Вона додала, що робота у цьому напрямку продовжується. Європейські дипломати пояснили це і Будапешту, і Братиславі.

Водночас речниця зауважила, що Єврокомісія готова до судового оскарження заборони на російський газ.

Це не вперше, коли держава-член подає позов проти законодавства ЄС. Ми справді підтримуємо це законодавство, і за ним стоїть міцна, міцна юридична робота. Тому ми також дуже впевнені, що зможемо захистити законодавство, яке було схвалене державами-членами,

– підкреслила Паула Піньо.

Важливо! У понеділок, 26 січня, міністри країн Євросоюзу остаточно ухвалили заборону на імпорт російського газу до кінця 2027 року. Проти проголосували лише Словаччина та Угорщина, пише Reuters.

Чому Угорщина та Словаччина будуть судитися?

Угорщина та Словаччина вже давно заявляли, що оскаржуватимуть заборону на імпорт російського газу у суді.

Після останнього рішення міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна подасть позов до Суду ЄС одразу після офіційного оприлюднення закону.

Ми використаємо всі правові засоби, щоб домогтися його скасування. План REPowerEU ґрунтується на юридичному трюку – санкційний захід подається як рішення у сфері торгівельної політики, щоб обійти вимогу одностайності,

– написав Сіярто у Х.

Подібну заяву зробили й у МЗС Словаччини. У відомстві зазначили, що на засіданні Ради ЄС державний секретар Марек Ешток проголосував проти ухвалення цього регламенту.

Глава МЗС країни Юрай Бланар заявив, що рішення не враховує специфічні обставини окремих країн, тому Братислава не може прийняти відмову від російського газу.

Що відомо про заборону газу Росії?