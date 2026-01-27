Как ЕС хочет решить проблему?

Об этом рассказали главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо и пресс-секретарь по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Смотрите также Запасов газа хватает, но приходится экономить: эксперты объяснили ситуацию

В Брюсселе отметили, что Еврокомиссия никогда не ставила целью попасть в ситуацию, в которой одно из государств блока оспаривает совместное решение в суде или ставит под сомнение законодательство. Поэтому Еврокомиссия продолжает работать с Венгрией и Словакией, чтобы избежать исков.

Нашим приоритетом всегда является сотрудничество с нашими государствами-членами, и в этом случае, в частности, с Венгрией и Словакией. Мы делали это с самого начала из-за специфической ситуации, в которой находятся эти две страны,

– объяснила Итконен.

Она добавила, что работа в этом направлении продолжается. Европейские дипломаты объяснили это и Будапешту, и Братиславе.

В то же время пресс-секретарь отметила, что Еврокомиссия готова к судебному обжалованию запрета на российский газ.

Это не впервые, когда государство-член подает иск против законодательства ЕС. Мы действительно поддерживаем это законодательство, и за ним стоит крепкая, крепкая юридическая работа. Поэтому мы также очень уверены, что сможем защитить законодательство, которое было одобрено государствами-членами,

– подчеркнула Паула Пиньо.

Важно! В понедельник, 26 января, министры стран Евросоюза окончательно приняли запрет на импорт российского газа до конца 2027 года. Против проголосовали только Словакия и Венгрия, пишет Reuters.

Почему Венгрия и Словакия будут судиться?

Венгрия и Словакия уже давно заявляли, что будут оспаривать запрет на импорт российского газа в суде.

После последнего решения министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна подаст иск в Суд ЕС сразу после официального обнародования закона.

Мы используем все правовые средства, чтобы добиться его отмены. План REPowerEU основывается на юридическом трюке - санкционная мера подается как решение в сфере торговой политики, чтобы обойти требование единодушия,

– написал Сийярто в Х.

Подобное заявление сделали и в МИД Словакии. В ведомстве отметили, что на заседании Совета ЕС государственный секретарь Марек Эшток проголосовал против принятия этого регламента.

Глава МИД страны Юрай Бланар заявил, что решение не учитывает специфические обстоятельства отдельных стран, поэтому Братислава не может принять отказ от российского газа.

Что известно о запрете газа России?