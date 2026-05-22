Про це повідомляє Telegraph.

Що розглядає Велика Британія?

Подібні дискусії стосовно повернення Великої Британії до ЄС з'явилися після заяви колишнього британського міністра охорони здоров’я Веса Стрітінга, який може стати наступником Кіра Стармера на посаді прем'єр-міністра.

Він назвав "брекзит" катастрофічною помилкою і вважає, що Велика Британія має знову доєднатися до ЄС, оскільки, на його думку, покращення відносин з Європою допоможе Лондону покращити торгівлю та економіку.

Довідково. "Брекзитом" називають процес виходу Великої Британії зі складу ЄС, ухвалене за рішенням референдуму у червні 2016 року. Офіційно країна залишила Євросоюз 31 січня 2020 року. Назва самого процесу буквально походить від слів "Britain" та "exit".

На думку потенційного кандидата на посаду прем'єра, повернення до ЄС дозволить країні покращити власних захист від спільних загроз, зокрема з російської сторони на тлі чинної позиції адміністрації Дональда Трампа.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, реагуючи на подібні заяви, запевнила, що для Великої Британії "двері ЄС завжди відкриті". Утім, у Лондоні стурбовані можливими перешкодами на відповідному шляху.

Наприклад, британський дипломат та колишній єврокомісар з питань безпеки Джуліан Бересфорд Кінг припустив, що, ймовірно, Брюссель наполягатиме на виплатах у розмірі мільярдів фунтів стерінгів за повернення країни в ЄС.

Згідно з оприлюдненою інформацією, свого часу колишня прем'єр-міністерка Маргарет Тетчер домоглася для Великої Британії спеціальної компенсації в бюджеті Європейського Союзу, відомої як так званий "британський чек".

Видання також нагадує, що відповідний механізм дозволяв Лондону частково повертати різницю між внесками до бюджету Європейського Союзу та отриманими коштами. Утім, така пільга вочевидь більше не діятиме.

Якби ми могли повернути наші старі умови членства, я б без вагань прийняв пропозицію. Але я не бачу, щоб це сталося. Нас жодним чином не приймуть назад, водночас зберігаючи бюджетну знижку Маргарет Тетчер,

– каже колишній лорд-канцлер Великої Британії Девід Лідінгтон.

Крім вищезгаданого, під час можливого повернення Великої Британії до ЄС країна може зіткнутися з додатковими труднощами, адже кожна з 27 країн-членів блоку має право вето стосовно приєднання нових держав.

Радник Жордана Барделли, якого вважаєють наближеним до лідерки французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, заявив про можливість блокування повернення Великої Британії до Європейського Союзу.

Чому Стармер може втратити посаду?

Прем'єр-міністр Кір Стармер опинився під політичним тиском після слабких результатів місцевих виборів у країні. Частина представників від Лейбористської партії почала публічно закликати його залишити посаду прем'єра.

На тлі внутрішньопартійної напруги у британських політичних колах вже обговорюють потенційних наступників Стармера. Серед можливих кандидатів на лідерство в партії називають вищезгаданого Веса Стрітінга та Енді Бернема.