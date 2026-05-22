Об этом сообщает Telegraph.
Что рассматривает Великобритания?
Подобные дискуссии относительно возвращения Великобритании в ЕС появились после заявления бывшего британского министра здравоохранения Веса Стритинга, который может стать преемником Кира Стармера на посту премьер-министра.
Он назвал "брекзит" катастрофической ошибкой и считает, что Великобритания должна снова присоединиться к ЕС, поскольку, по его мнению, улучшение отношений с Европой поможет Лондону улучшить торговлю и экономику.
Справочно. "Брекзитом" называют процесс выхода Великобритании из состава ЕС, принятое по решению референдума в июне 2016 года. Официально страна покинула Евросоюз 31 января 2020 года. Название самого процесса буквально происходит от слов "Britain" и "exit".
По мнению потенциального кандидата на пост премьера, возвращение в ЕС позволит стране улучшить собственных защиту от общих угроз, в частности с российской стороны на фоне действующей позиции администрации Дональда Трампа.
Президент Европейского парламента Роберта Мецола, реагируя на подобные заявления, заверила, что для Великобритании "двери ЕС всегда открыты". Впрочем, в Лондоне обеспокоены возможными препятствиями на соответствующем пути.
Например, британский дипломат и бывший еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Бересфорд Кинг предположил, что, вероятно, Брюссель будет настаивать на выплатах в размере миллиардов фунтов стерлингов за возвращение страны в ЕС.
Согласно обнародованной информации, в свое время бывшая премьер-министр Маргарет Тэтчер добилась для Великобритании специальной компенсации в бюджете Европейского Союза, известной как так называемый "британский чек".
Издание также напоминает, что соответствующий механизм позволял Лондону частично возвращать разницу между взносами в бюджет Европейского Союза и полученными средствами. Впрочем, такая льгота очевидно больше не будет действовать.
Если бы мы могли вернуть наши старые условия членства, я бы без колебаний принял предложение. Но я не вижу, чтобы это произошло. Нас никоим образом не примут обратно, одновременно сохраняя бюджетную скидку Маргарет Тэтчер,
– говорит бывший лорд-канцлер Великобритании Дэвид Лидингтон.
Кроме вышеупомянутого, во время возможного возвращения Великобритании в ЕС страна может столкнуться с дополнительными трудностями, ведь каждая из 27 стран-членов блока имеет право вето в отношении присоединения новых государств.
Советник Жордана Барделлы, которого считают приближенным к лидеру французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, заявил о возможности блокирования возвращения Великобритании в Европейский Союз.
Почему Стармер может потерять должность?
Премьер-министр Кир Стармер оказался под политическим давлением после слабых результатов местных выборов в стране. Часть представителей от Лейбористской партии начала публично призывать его покинуть пост премьера.
На фоне внутрипартийного напряжения в британских политических кругах уже обсуждают потенциальных преемников Стармера. Среди возможных кандидатов на лидерство в партии называют вышеупомянутого Уэса Стритинга и Энди Бернема.