Что известно об импорте энергетики России в Евросоюз?
Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Она отметила, что вопрос ядерной энергетики и ядерного топлива – сложный. Но Еврокомиссия готовит решение для членов Евросоюза.
Что касается ядерной энергетики и ядерных продуктов, то мы говорили, что это более сложный вопрос для проработки, но он находится на стадии подготовки,
– сказала представительница Еврокомиссии.
Анни-Кайси Итконен добавила, что не может назвать сроки. Но надеется, что это можно представить во время.
Заметьте! Итконен напомнила, что в планах Еврокомиссии – это довести до конца реализацию политики RePowerEU. Целью политики является полный вывод с рынка Европейского Союза всей российской энергетики, в частности ядерной.
Напомним, что в понедельник, 26 января, страны Евросоюза окончательно утвердили запрет на импорт российского газа. Об этом писало Reuters.
Отказываться от поставок из России планируют в два этапа:
- импорт российского сжиженного природного газа – до конца 2026 года;
- поставки трубопроводного газа из России – до 30 сентября 2027 года.
Важно! Закон позволяет отсрочить срок до 1 ноября 2027 года, если возникнут проблемы с наполнением хранилищ перед отопительным сезоном.
Что еще следует знать об отказе от газа?
- Две страны ЕС – Венгрия и Словакия – планируют подать судебный иск в Суд Европейского Союза. Они имеют недовольство из-за решения REPowerEU. Будапешт и Братислава пока не готовы отказываться от российских энергоносителей.
- Но это не впервые, когда государство-член подает иск против законодательства ЕС. Венгрия и Словакия действительно имеют право обжаловать решение в суде. Но Еврокомиссия надеется решить конфликт мирно.