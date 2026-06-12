Что известно о ситуации с счетами за отопление в Киеве?

Выставленные счета за тепло в январе вызвали волну критики, которую киевляне выражают в соцсетях. Потребители пишут, что уже оплатили счета, поэтому не понимают, откуда появились новые суммы в 1–1,5 тысячи гривен. Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно в комментарии 24 Каналу высказала мнение, что ситуация с требованием дополнительной платы недопустима, поскольку еще в марте горожане получали счета с перерасчетами за январь.

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В ответ на общественную критику руководство Киевтеплоэнерго выступило с заявлением, объяснив, что размер оплаты за теплоснабжение в январе снизили для 99% своих потребителей, а после перерасчета сумма уменьшилась на 40%. В то же время отметили, что расчеты проводились по алгоритму, утвержденному постановлением правительства №683, которое вступило в силу в мае.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала правительственную проверку счетов за тепло в январе, подчеркнув, что в случае отсутствия услуги счет должен быть нулевым.

По словам эксперта Кристины Ненно, дальнейшая судьба начислений по новым счетам будет зависеть от итогов проверки.

Кристина Ненно, эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Если по результатам проверки все эти платежки останутся в силе, это будет, во-первых, прецедент, что поставщик коммунальной услуги в любой момент, когда вступит в силу какое-либо постановление или новый закон, сможет задним числом выставлять счета.

Другой важный момент, на который обращает внимание эксперт, – это наличие надлежащим образом оформленного подтверждения отсутствия услуги. Если доказательств не будет, суд не встанет на сторону потребителя. Поэтому людям, у которых были проблемы с отоплением зимой и которые не зафиксировали этот факт, будет сложно доказать отсутствие теплоснабжения и обжаловать счета.

Очень много многоквартирных домов остались без отопления или с теплом ненадлежащей температуры, и не было фиксации этого момента. То есть люди обращались, но не создавали комиссию, не проводили замеры температуры в помещениях. Этот пробел помог в будущем создать такую ситуацию,

– подчеркивает Кристина Ненно.

Чтобы подобных проблем не возникало, эксперт рекомендует всегда фиксировать отсутствие предоставления той или иной услуги, чтобы потом не платить за нее. Например, не работает лифт, не убирают в подъезде, нет отопления или температура в квартире ниже нормы. Если обращение в ЖЭК, например, по телефону не приводит к решению проблемы, нужно документировать доказательства.

Иначе потом все равно придется платить, поскольку поставщик коммунальной услуги подаст в суд. Рассмотрение дел в таких ситуациях обычно упрощено, то есть проходит без вызова сторон, а выданный в итоге судебный приказ трудно обжаловать без доказательств.

"Если доказательной базы с фиксацией отсутствия отопления нет, то и обжаловать этот судебный приказ вы не сможете как потребитель. Придется заплатить, а еще и покрыть расходы на судебный сбор. Если же вы вовремя в Дии не увидите решение суда в отношении вас, то еще дополнительно 10% снимет исполнитель. Плюс пеня", – подытоживает Кристина Ненно.

Комментарии киевлян по поводу счетов за тепло / Скриншоты из Facebook к посту Киевтеплоэнерго

Как обжаловать счет при наличии доказательств?

По словам эксперта, смысл оспаривать счет есть тогда, когда факт непредоставления услуги подтвержден документально, то есть если работала комиссия и проводились замеры.

Можно обратиться к поставщику услуги в досудебном порядке со своей доказательной базой и написать обращение с просьбой произвести перерасчет.

Обращаться в суд без подтверждения собственных претензий будет малоэффективно.

Какая ситуация с отоплением в Киеве сложилась зимой 2025 – 2026 годов?

Зимой российская армия нанесла ряд ударов по критической инфраструктуре Киева, что привело к масштабным перебоям с теплоснабжением в городе. Ситуацию осложнили сильные морозы, поэтому из-за перепадов температур происходило замерзание труб в многоэтажках, что приводило к разрывам.

Из-за значительных повреждений Дарницкой ТЭЦ отопительный сезон для более чем тысячи домов на левом берегу Киева закончился еще в январе.

Проблемы с теплоснабжением из-за российских обстрелов продолжались до марта. В ночь на 7 марта в Киеве почти 2 тысячи многоэтажек остались без отопления, а общее количество домов без тепла с учетом предыдущих атак составило 2 700 многоэтажек.