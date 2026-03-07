Какова ситуация с отоплением в Киеве?
О том, сколько домов в столице не имеют теплоснабжения, говорится в сообщении Виталия Кличко.
Мэр города сообщил, что в результате ночной атаки России есть повреждения критической инфраструктуры. В частности без отопления остались 1 905 домов в таких районах:
- Печерский;
- Днепровский;
- Голосеевский;
- Соломенский.
Коммунальщики работают, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в эти многоэтажки,
– отметил мэр.
Он также сообщил, что с учетом предыдущих атак в столице без тепла остается 2 700 многоэтажных домов.
Заметьте! Сюда учтены квартиры Дарницкого и Днепровского районов, куда невозможно подать теплоснабжение из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.
В то же время Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины сообщил, что в столице в целом нет тепла в 2 806 домах.
Продолжаются работы по устранению аварий во внутридомовых сетях и постепенного восстановления теплоснабжения,
– отметил Кулеба.
Он добавил, что над восстановлением работает более 100 аварийных бригад и более 400 специалистов. В частности помогают спасатели из других областей и работники Укрзализныци.
Что известно о последствиях атаки в ночь на 7 марта?
Как сообщает Укрэнерго в результате массированного обстрела России пострадали Харьковская, Запорожская, Полтавская, Винницкая, Одесская, Николаевская и Хмельницкая области. Там фиксируют обесточивание, однако спасатели уже начали работы по ликвидации последствий и восстановлению энергоснабжения.
В то же время в материале РБК-Украина говорится о том, что россияне били по Киеву, Одессе, Харькову и Черновцам. А целью была энергетика не только в Киеве, но и Черновицкой области. Вероятно хотели ударить по местной ГЭС.
Что еще нужно знать о ситуации в энергетике?
Так, 7 марта в столице будут действовать временные графики отключения, в области – почасовые. В частности ДТЭК призывает к разумному использованию энергоприборов и просит не включать все оборудование одновременно. Так удастся избежать дополнительных аварий из-за перегрузки системы.
Если же анализировать ситуацию более глобально, то дальнейшие атаки россиян на энергетику могут вызвать отключение света даже летом. Несмотря на лучшие погодные условия весной и летом ключевой фактор для отключений – повреждения энергосистемы.