Какова ситуация с отоплением в Киеве?

О том, сколько домов в столице не имеют теплоснабжения, говорится в сообщении Виталия Кличко.

Смотрите также Даже с приходом потепления: в одной из областей Украины все еще тяжелая ситуация со светом

Мэр города сообщил, что в результате ночной атаки России есть повреждения критической инфраструктуры. В частности без отопления остались 1 905 домов в таких районах:

Печерский;

Днепровский;

Голосеевский;

Соломенский.

Коммунальщики работают, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в эти многоэтажки,

– отметил мэр.

Он также сообщил, что с учетом предыдущих атак в столице без тепла остается 2 700 многоэтажных домов.

Заметьте! Сюда учтены квартиры Дарницкого и Днепровского районов, куда невозможно подать теплоснабжение из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

В то же время Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины сообщил, что в столице в целом нет тепла в 2 806 домах.

Продолжаются работы по устранению аварий во внутридомовых сетях и постепенного восстановления теплоснабжения,

– отметил Кулеба.

Он добавил, что над восстановлением работает более 100 аварийных бригад и более 400 специалистов. В частности помогают спасатели из других областей и работники Укрзализныци.

Что известно о последствиях атаки в ночь на 7 марта?

Как сообщает Укрэнерго в результате массированного обстрела России пострадали Харьковская, Запорожская, Полтавская, Винницкая, Одесская, Николаевская и Хмельницкая области. Там фиксируют обесточивание, однако спасатели уже начали работы по ликвидации последствий и восстановлению энергоснабжения.

В то же время в материале РБК-Украина говорится о том, что россияне били по Киеву, Одессе, Харькову и Черновцам. А целью была энергетика не только в Киеве, но и Черновицкой области. Вероятно хотели ударить по местной ГЭС.

Что еще нужно знать о ситуации в энергетике?