Какие регионы остались без электроэнергии?

О том, где начали восстанавливать энергетику, говорится в сообщении Укрэнерго.

После массированной атаки в ночь на 7 марта пострадали объекты энергосистемы. В частности известно об обесточивании в 7 областях:

Харьковская;

Запорожская;

Полтавская;

Винницкая;

Одесская;

Николаевская;

Хмельницкая.

Где позволяет ситуация с безопасностью – продолжаются восстановительные работы.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей,

– отметили в Укрэнерго.

В частности там отметили, что в результате сегодняшней и предыдущих атак действуют вынужденные меры ограничений, Речь идет о:

графиках ограничений мощности для промышленности;

графиков почасовых отключений для всех категорий потребителей.

В то же время Укрэнерго рекомендует учитывать погодные условия и перенести пользование мощными электроприборами на дневное время с 11:00 до 15:00. Ведь именно этот период является самым эффективным в работе солнечных станций.

Какие последствия обстрела в Киеве?

В то же время по сообщению Минэнерго атака стала 5 массированной с начала года. Основная цель удара – энергетика. Кроме обесточивания в разных регионах Украины, есть еще проблемы с теплоснабжением в столице.

По сообщению мэра Кличко в городе без отопления остались 1 905 домов.

Если учитывать дома, в которых тепло не смогли восстановить после предыдущих атак – в целом без отопления в столице почти 2 700 многоэтажек.

Что известно об атаке России 7 марта и последствиях?