Какие регионы остались без электроэнергии?
О том, где начали восстанавливать энергетику, говорится в сообщении Укрэнерго.
После массированной атаки в ночь на 7 марта пострадали объекты энергосистемы. В частности известно об обесточивании в 7 областях:
- Харьковская;
- Запорожская;
- Полтавская;
- Винницкая;
- Одесская;
- Николаевская;
- Хмельницкая.
Где позволяет ситуация с безопасностью – продолжаются восстановительные работы.
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей,
– отметили в Укрэнерго.
В частности там отметили, что в результате сегодняшней и предыдущих атак действуют вынужденные меры ограничений, Речь идет о:
- графиках ограничений мощности для промышленности;
- графиков почасовых отключений для всех категорий потребителей.
В то же время Укрэнерго рекомендует учитывать погодные условия и перенести пользование мощными электроприборами на дневное время с 11:00 до 15:00. Ведь именно этот период является самым эффективным в работе солнечных станций.
Какие последствия обстрела в Киеве?
В то же время по сообщению Минэнерго атака стала 5 массированной с начала года. Основная цель удара – энергетика. Кроме обесточивания в разных регионах Украины, есть еще проблемы с теплоснабжением в столице.
По сообщению мэра Кличко в городе без отопления остались 1 905 домов.
Если учитывать дома, в которых тепло не смогли восстановить после предыдущих атак – в целом без отопления в столице почти 2 700 многоэтажек.
Что известно об атаке России 7 марта и последствиях?
Больше всего от обстрела пострадала Буковина. Цель врага – объекты энергетической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас продолжается ликвидация последствий.
В частности, россияне ударили по Харькову новой ракетой. В Киевском районе – прилет по пятиэтажке. В результате удара разрушен подъезд с 1 по 5 этажи, 15 человек пострадали.