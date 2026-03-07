Які регіони залишились без електроенергії?

Про те, де почали відновлювати енергетику, йдеться в повідомленні Укренерго.

Після масованої атаки в ніч на 7 березня постраждали об'єкти енергосистеми. Зокрема відомо про знеструмлення у 7 областях:

Харківська;

Запорізька;

Полтавська;

Вінницька;

Одеська;

Миколаївська;

Хмельницька.

Де дозволяє безпекова ситуація – тривають відновлювальні роботи.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів,

– зазнчили в Укренерго.

Зокрема там наголосили, що внаслідок сьогоднішньої та попередніх атак діють вимушені заходи обмежень, Йдеться про:

графіки обмежень потужності для промисловості;

графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Водночас Укренерго рекомендує враховувати погодні умови та перенести користування потужними електроприладами на денний час з 11:00 до 15:00. Адже саме цей період є найефективнішим у роботі сонячних станцій.

Які наслідки обстрілу в Києві?

Водночас за повідомленням Міненерго атака стала 5 масованою від початку року. Основна ціль удару – енергетика. Окрім знеструмлень в різних регіонах України, є ще проблеми з теплопостачанням у столиці.

За повідомленням мера Кличка у місті без опалення залишились 1 905 будинків.

Якщо враховувати оселі, у яких тепло не змогли відновити після попередніх атак – загально без опалення в столиці майже 2 700 багатоповерхівок.

Що відомо про атаку Росії 7 березня та наслідки?