Які регіони залишились без електроенергії?
Про те, де почали відновлювати енергетику, йдеться в повідомленні Укренерго.
Після масованої атаки в ніч на 7 березня постраждали об'єкти енергосистеми. Зокрема відомо про знеструмлення у 7 областях:
- Харківська;
- Запорізька;
- Полтавська;
- Вінницька;
- Одеська;
- Миколаївська;
- Хмельницька.
Де дозволяє безпекова ситуація – тривають відновлювальні роботи.
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів,
– зазнчили в Укренерго.
Зокрема там наголосили, що внаслідок сьогоднішньої та попередніх атак діють вимушені заходи обмежень, Йдеться про:
- графіки обмежень потужності для промисловості;
- графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Водночас Укренерго рекомендує враховувати погодні умови та перенести користування потужними електроприладами на денний час з 11:00 до 15:00. Адже саме цей період є найефективнішим у роботі сонячних станцій.
Які наслідки обстрілу в Києві?
Водночас за повідомленням Міненерго атака стала 5 масованою від початку року. Основна ціль удару – енергетика. Окрім знеструмлень в різних регіонах України, є ще проблеми з теплопостачанням у столиці.
За повідомленням мера Кличка у місті без опалення залишились 1 905 будинків.
Якщо враховувати оселі, у яких тепло не змогли відновити після попередніх атак – загально без опалення в столиці майже 2 700 багатоповерхівок.
Що відомо про атаку Росії 7 березня та наслідки?
Чи не найбільше від обстрілу постраждала Буковина. Ціль ворога – об'єкти енергетичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих. Нині триває ліквідація наслідків.
Зокрема росіяни вдарили по Харкову новою ракетою. У Київському районі – приліт по п'ятиповерхівці. Внаслідок удару зруйновано під'їзд з 1 по 5 поверхи, 15 людей постраждали.