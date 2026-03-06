Що відомо про допомогу в енергетиці для Київщини?

Про те, який інструмент запровадили на зиму 2026 – 2027 років, йдеться в повідомленні Миколи Калашника.

Голова Київської ОВА повідомив, що в межах підготовки до наступної зими, оновили обласну програму "Конкурентоспроможна Київщина". Зміни стосуватимуться підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, на базі яких працюють Пункти незламності.

Відтепер підприємці Київської області можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу – 20 тисяч гривень – для забезпечення стабільної роботи таких пунктів,

– повідомив Калашник.

Відомо, що кошти можна витратити на:

придбання бензинових, дизельних або газових генераторів;

придбання інверторів та акумуляторів;

ремонт енергетичного обладнання;

закупівлю пального.

Щоб отримати допомогу потрібно буде подати заявку й обов'язково мати залучення до мережі пунктів незламності.

Зокрема Калашник нагадав, про програму "5 – 7 – 9%" для підприємців. Якщо вони інвестують в генерацію та енергостійкість, то можуть отримати кредит під 0% річних.

Що відомо про підготовку до наступної зими?

Так, кожний з українських регіонів уже представив на затвердження план стійкості. На засіданні РНБО затвердили план дій для всіх областей, крім Києва. Про це повідомив Володимир Зеленський.

До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання. Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей,

– зазначив президент.

Зокрема відомо, що захист спрямують на сфери енергетики, водопостачання та теплопостачання. А основні заходи стосуватимуться розвитку розподіленої генерації та встановлення альтернативних джерел живлення.

Що відомо про стан енергосистеми?