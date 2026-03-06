Що відомо про допомогу в енергетиці для Київщини?
Про те, який інструмент запровадили на зиму 2026 – 2027 років, йдеться в повідомленні Миколи Калашника.
Голова Київської ОВА повідомив, що в межах підготовки до наступної зими, оновили обласну програму "Конкурентоспроможна Київщина". Зміни стосуватимуться підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, на базі яких працюють Пункти незламності.
Відтепер підприємці Київської області можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу – 20 тисяч гривень – для забезпечення стабільної роботи таких пунктів,
– повідомив Калашник.
Відомо, що кошти можна витратити на:
- придбання бензинових, дизельних або газових генераторів;
- придбання інверторів та акумуляторів;
- ремонт енергетичного обладнання;
- закупівлю пального.
Щоб отримати допомогу потрібно буде подати заявку й обов'язково мати залучення до мережі пунктів незламності.
Зокрема Калашник нагадав, про програму "5 – 7 – 9%" для підприємців. Якщо вони інвестують в генерацію та енергостійкість, то можуть отримати кредит під 0% річних.
Що відомо про підготовку до наступної зими?
Так, кожний з українських регіонів уже представив на затвердження план стійкості. На засіданні РНБО затвердили план дій для всіх областей, крім Києва. Про це повідомив Володимир Зеленський.
До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання. Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей,
– зазначив президент.
Зокрема відомо, що захист спрямують на сфери енергетики, водопостачання та теплопостачання. А основні заходи стосуватимуться розвитку розподіленої генерації та встановлення альтернативних джерел живлення.
Що відомо про стан енергосистеми?
Напередодні міністр енергетики повідомив, що Росія пошкодила понад 9 гігаватів потужностей генерації. Хоча нині вдалося відновити третину, Україна має багато роботи до наступного опалювального сезону.
Зокрема є ризик, що весна й літо в Україні теж будуть з відключеннями. Особливо, якщо Росія продовжить атакувати енергетику. Саме обстріли є ключовим фактором, який впливає на стан енергосистеми та кількість світла в домівках українців.