Куда направят помощь от ЕС?

Общий объем финансирования по этим программам составит 1,5 миллиарда евро, сообщили в представительстве ЕС в Украине.

Смотрите также Инвестиции в "живой щит": ЕС спасает экономику регионов на границе с Россией

Новый пакет помощи охватывает наиболее критические направления, которые нуждаются в поддержке:

энергетику и связь;

безопасность детей;

сельское хозяйство;

малый бизнес.

Например, часть средств направят на финансирование строительства надежных укрытий в образовательных учреждениях.

Также впервые Комитет UIF одобрил средства на технологии двойного назначения и развитие стратегических отраслей промышленности.

К реализации новых программ ЕС, кроме проверенных партнеров, например, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) приобщаются и новые мощные финансовые институты:

Finnvera из Финляндии;

BPIFrance из Франции;

и CDP из Италии.

Важно! Ожидается, что этот шаг ЕС позволит привлечь в страну более 3,4 миллиарда евро дополнительных инвестиций.

Какую еще помощь выделяет Евросоюз?

Инвестиционная программа для Украины является частью глобальной инициативы Ukraine Facility общим объемом 50 миллиардов евро, цель которой не просто восстановление, но и модернизация Украины.

На сегодня в рамках UIF уже выделили 8,4 миллиарда евро:

В общем Инвестиционная программа реализовала около 90% от всего своего потенциала.

В итоге эти средства должны мобилизовать 25,2 миллиарда евро инвестиций для украинского государства.

Напомним, что программу Ukraine Facility начали в 2024 году сроком на четыре года. В 2025 году Киев получил по ней 10,6 миллиардов евро.

В частности, 2,3 миллиарда евро поступило в госбюджет в рамках 6 транша в декабре прошлого года. Однако средства ЕС выделяет не просто так, а после внедрения реформ Украины.

Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала,, что для этого Украина реализовала реформы:

в управлении государственными финансами;

в зеленом переходе и охране окружающей среды;

и в оптимизации бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы.

Заметьте! Швеция стала первой страной Евросоюза, которая вложила в программу Ukraine Facility дополнительные деньги и предоставила Киеву сумму примерно в 3 миллиарда гривен поддержки.

Какие еще средства получит Украина?