Куди спрямують допомогу від ЄС?

Загальний обсяг фінансування за цими програмами складе 1,5 мільярда євро, повідомили у представництві ЄС в Україні.

Новий пакет допомоги охоплює найбільш критичні напрямки, які потребують підтримки:

енергетику та зв’язок;

безпеку дітей;

сільске господарство;

малий бізнес.

Наприклад, частину коштів направлять на фінансування будівництва надійних укриттів в освітніх закладах.

Також вперше Комітет UIF схвалив кошти на технології подвійного призначення та розвиток стратегічних галузей промисловості.

До до реалізації нових програм ЄС, окрім перевірених партнерів, наприклад, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) долучаються й нові потужні фінансові інституції:

Finnvera з Фінляндії;

BPIFrance з Франції;

та CDP з Італії.

Важливо! Очікується, що цей крок ЄС дозволить залучити в країну понад 3,4 мільярда євро додаткових інвестицій.

Яку ще допомогу виділяє Євросоюз?

Інвестиційна програма для України є частиною глобальної ініціативи Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро, мета якої не просто відбудова, а й модернізація України.

На сьогодні в межах UIF вже виділили 8,4 мільярда євро:

Загалом Інвестиційна програма реалізувала близько 90% від усього свого потенціалу .

У підсумку ці кошти мають мобілізувати 25,2 мільярда євро інвестицій для української держави.

Нагадаємо, що програму Ukraine Facility започаткували у 2024 році терміном на чотири роки. У 2025 році Київ отримав за нею 10,6 мільярда євро.

Зокрема, 2,3 мільярда євро надійшло до держбюджету в рамках 6 траншу у грудні минулого року. Однак кошти ЄС виділяє не просто так, а після впровадження реформ Україною.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла,, що для цього Україна реалізувала реформи:

в управлінні державними фінансами;

у зеленому переході та охороні довкілля;

та в оптимізації бізнес-середовища, фінансових ринків і судової системи.

Зауважте! Швеція стала першою країною Євросоюзу, яка вклала в програму Ukraine Facility додаткові гроші і надала Києву суму приблизно у 3 мільярди гривень підтримки.

Які ще кошти отримає Україна?