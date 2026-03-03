Про це прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила вранці 3 березня у своєму телеграм-каналі.

Яку допомогу отримала Україна в межах траншу від МВФ?

Свириденко зазначила, що 1,5 мільярда доларів від МВФ уже зараховані. Водночас загальний обсяг програми становить 8,1 мільярда доларів.

Прем'єр-міністерка також уточнила, що від початку повномасштаної російсько-української війни до держбюджету вдалося залучити 14,9 мільярда доларів фінансової підтримки від МВФ.

Вона висловила вдячність партнерам за довіру й допомогу.

Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію,

– резюмувала Свириденко.

Цікаво! Разом із програмою підтримки, за даними Bloomberg, МВФ вимагає від НБУ послаблення гривні.

Варто зауважити, що підтримка від партнерів триває і в енергетичному секторі. Так, за лютий Україна отримала понад 208 мільйонів євро фінансової допомоги в цій сфері. Кошти надійшли від Норвегії, Ірландії, Нідерландів, Австралії та Швеції. Окрім цього, очікується надходження нових грантових ресурсів ще від 4 країн.

Що відомо про економічну боротьбу з Росією?