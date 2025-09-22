Які зміни погодила Єврокомісія?

Завдяки оновленому плану Україна зможе отримувати нові транші фінансування через програму Ukraine Facility, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

За словами речника Єврокомісії Гійома Мерсьє, Київ подав запит про перегляд "Плану України" ще 7 серпня 2025 року.

Після проведеної оцінки, Єврокомісія 18 вересня ухвалила та подала на розгляд Ради ЄС пропозицію щодо внесення змін до Плану,

– зазначив Мерсьє.

Надалі у Раді Євросоюзу повинні розглянути оновлений документ реформ, щоб ухвалити його у нинішньому вигляді або ж додати ще змін.

Мерсьє додав, що запропоновані зміни спрямовані на те, аби план був більш ефективним та практичним у сучасних умовах. Зокрема, Україна запропонувала перенести певні терміни.

Деякі дедлайни у розділі енергетики та фінансових ринків пропонують перенести на більш ранні терміни. Це включає ухвалення пакета з інтеграції електроенергетики та чіткіші описи етапів реформ, щоб забезпечити більш плавне їх втілення,

– пояснив Мерсьє.

Зауважимо, що минулого року Верховна Рада також ратифікувала угоду між Україною та Євросоюзом. Як зауважив тоді народний депутат Ярослав Железняк, це дозволило врегулювати необхідні механізми для отримання фінансування у межах програми Ukraine Facility.

Важливо! Ukraine Facility – це спеціальна програма ЄС на 2024–2027 роки, загальний обсяг якої становить 50 мільярдів євро. Програма покликана підтримати Україну під час війни та відбудови та включає три ключові складові: гранти й кредити для стабілізації державного бюджету, інвестиції у відновлення та розвиток економіки, а також технічну допомогу для впровадження реформ.

Чому ЄС урізав транш для України?