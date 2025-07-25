Чому зменшать розмір траншу від ЄС?

Мова йде про четвертий у 2025 році транш, який Київ запросив у європейських партнерів у червні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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За словами речника Європейської комісії Гійома Мерсьє, кошти Україні в рамках Ukraine Facility уріжуть, оскільки вона так і не здійснила 3 реформи, які обіцяла виконати.

Четвертий транш є найбільшим як за обсягом коштів, так і за кількістю необхідних реформ. У разі виконання всіх індикаторі та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 мільярда євро,

– розповів Мерсьє.

Речник ЄК додав, що Київ запросив часткову виплату четвертого траншу 6 червня. У запиті українська влада пояснила, що виконала 13 із 16 реформ, які були умовою надання коштів. Ще три наразі виконуються.

Невиконані реформи, за інформацією Мерсьє, стосуються:

децентралізації;

відбору суддів до Вищого антикорупційного суду;

та закону про Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

У підсумку Україна недоотримає майже півтора мільярда гривень.

Комісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС здійснити виплату Україні в розмірі 3,05 мільярда євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility,

– зазначив Мерсьє.