Який транш отримала Україна?

Новий транш допомоги від Євросоюзу профінансували з прибутків від заморожених активів російського центробанку, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Це більше, ніж допомога – це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації,

– наголосила Свириденко.

Прем'єрка подякувала очільниці Єврокомісії Урсіулі фон дер Ляєн та єврокомісару Валдісу Домбровскісу за їхню непохитну позицію та прояв лідерських якостей.

Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України,

– додала Свириденко.