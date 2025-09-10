Какой транш получила Украина?
Новый транш помощи от Евросоюза профинансировали из доходов от замороженных активов российского центробанка, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Это больше, чем помощь – это четкий сигнал: Европа решительно укрепляет оборону и устойчивость Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации,
– подчеркнула Свириденко.
Премьер поблагодарила руководительницу Еврокомиссии Урсиули фон дер Ляйен и еврокомиссара Валдиса Домбровскиса за их непоколебимую позицию и проявление лидерских качеств.
Эти средства означают спасенные жизни, отстроенные города и уверенное европейское будущее Украины,
– добавила Свириденко.