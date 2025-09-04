Куда идут средства из замороженных активов России?

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, находясь с визитом в Киеве, сообщает 24 Канал со ссылкой на британское правительство.

На миллиард фунтов из российских денег Великобритания закупила необходимые Украине артиллерийские снаряды, дроны, ракеты для установок противовоздушной обороны, а также запчасти и оборудование для ремонта военной техники и транспорта ВСУ.

Великобритания усиливает нашу военную поддержку, чтобы помочь Украине защищаться в нынешней борьбе против незаконного вторжения Путина, одновременно активно работая над обеспечением мира завтра через "Коалицию желающих",

– отметил Джон Хили.

Только за последние 50 дней усилиями Великобритании Украина получила:

4,7 миллиона патронов к стрелковому оружию;

более 2 500 дронов;

60 000 артиллерийских снарядов, боеприпасов и ракет;

более 200 систем для радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

100 единиц легкого оружия;

30 единиц транспорта;

и дополнительное оборудование, предназначенное для борьбы с БПЛА и ПВО.

Мы также углубляем и расширяем сотрудничество с оборонной промышленностью Украины и получаем ценные уроки непосредственно с поля боя,

– добавил Хили.

В общем Великобритания планирует потратить на военную помощь Украине в 2025 году 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 6,05 миллиарда долларов).

Кроме того, британское правительство выделило Киеву кредит на 2,26 миллиарда фунтов, который будет погашаться за счет замороженных российских активов.

Что известно о замороженных российских активах? В 2022 году, в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, западные страны заморозили примерно 300 миллиардов долларов активов, принадлежавших Центробанку РФ и хранившихся за рубежом. Наибольшая доля этих средств заблокирована в Европе (около 210 миллиардов евро), в частности в международных депозитариях Euroclear в Бельгии и Clearstream во Франции. Другие замороженные активы расположены в США, Японии и странах "Большой семерки".

Как используют замороженные активы России?