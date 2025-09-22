Какие изменения согласовала Еврокомиссия?

Благодаря обновленному плану Украина сможет получать новые транши финансирования через программу Ukraine Facility, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам представителя Еврокомиссии Гийома Мерсье, Киев подал запрос о пересмотре "Плана Украины" еще 7 августа 2025 года.

После проведенной оценки, Еврокомиссия 18 сентября приняла и подала на рассмотрение Совета ЕС предложение о внесении изменений в План,

– отметил Мерсье.

В дальнейшем в Совете Евросоюза должны рассмотреть обновленный документ реформ, чтобы принять его в нынешнем виде или добавить еще изменений.

Мерсье добавил, что предложенные изменения направлены на то, чтобы план был более эффективным и практичным в современных условиях. В частности, Украина предложила перенести определенные сроки.

Некоторые дедлайны в разделе энергетики и финансовых рынков предлагают перенести на более ранние сроки. Это включает принятие пакета по интеграции электроэнергетики и четкие описания этапов реформ, чтобы обеспечить более плавное их воплощение,

– объяснил Мерсье.

Заметим, что в прошлом году Верховная Рада также ратифицировала соглашение между Украиной и Евросоюзом. Как отметил тогда народный депутат Ярослав Железняк, это позволило урегулировать необходимые механизмы для получения финансирования в рамках программы Ukraine Facility.

Важно! Ukraine Facility – это специальная программа ЕС на 2024–2027 годы, общий объем которой составляет 50 миллиардов евро. Программа призвана поддержать Украину во время войны и восстановления и включает три ключевые составляющие: гранты и кредиты для стабилизации государственного бюджета, инвестиции в восстановление и развитие экономики, а также техническую помощь для внедрения реформ.

Почему ЕС урезал транш для Украины?