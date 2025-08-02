Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, повідомляє 24 Канал. Ukraine Facility – це фінансова підтримка України від ЄС у розмірі 50 мільярдів євро на 2024 – 2027 роки, яка охоплює макроекономічну стабільність, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції.

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Що кажуть у Єврокомісії про оновлення Плану України?

Гійом Мерсьє зауважив, коли План для України вперше оцінювався Радою у 2024 році, він базувався на сценарії, що конфлікт завершиться до кінця того ж року.

Це також був початковий сценарій, що лежав в основі Розширеної фінансової програми МВФ, яка з того часу потребувала модифікації з огляду на продовження війни. Зрозуміло, що певні зміни до Плану розглядаються через об'єктивні обставини,

– сказав він.

Речник Єврокомісії додав, що Україна може подати запит на такі зміни. Опісля Комісія оцінить його і запропонує внести відповідні зміни до Плану.

"Комісія вітає конструктивні та неформальні консультації, які Україна провела перед розглядом офіційного запиту на внесення змін, і ми готові оцінити остаточну пропозицію щодо змін, висунуту Україною", – підсумував Гійом Мерсьє.