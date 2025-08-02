Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

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У чому суть спрощеного механізму?

Юлія Свириденко пояснила, що Кабінет Міністрів запровадив спрощену процедуру: основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи.

Усі дії фіксуються в електронній системі, а відповідальність за строки та якість – на місцях,

– додала прем'єр-міністерка.

За її словами, відновлення пошкодженого житла фінансуватиметься з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Це рішення також пришвидшить виплати за програмою єВідновлення.

Окрім цього, Кабмін передбачив можливість адресних виплат із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, а також компенсацію витрат на тимчасове проживання до завершення ремонту чи отримання нового житла. Такі виплати можуть бути профінансовані з місцевих бюджетів за рішенням громад.

До слова, в травні цього року стало відомо, що Світовий банк схвалив виділення додаткових 84 мільйонів доларів для фінансування проєкту HOPE. Він передбачає компенсації за пошкоджене через війну житло.