Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Як реорганізують міністерства?

Кабмін вирішив перейменувати Міністерство соціальної політики України на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Тим часом Міністерство національної єдності, яке очолював Олексій Чернишов, тепер реорганізують та приєднають до Мінсоцполітики.

Установлено, що Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності є правонаступником майна, прав і обов'язків Міністерства національної єдності,

– повідомив Тарас Мельничук.

Разом із функціями до міністерства передаються і бюджетні призначення на 2025 рік:

"Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій" у сумі 83 мільйони гривень за загальним фондом державного бюджету (видатки споживання) на "Керівництво та управління у сфері соціальної політики";



"Забезпечення інформаційного суверенітету України на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях, інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів" у сумі 56 мільйонів гривень за загальним фондом державного бюджету (видатки споживання) на нову бюджетну програму;



"Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їхньому поверненню в Україну" у сумі 150 мільйонів гривень за загальним фондом державного бюджету, з них видатки споживання – 142 мільйони гривень, видатки розвитку – 7 мільйонів гривень на нову бюджетну програму.

Міністерство економіки України отримає нову назву – Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. У зв'язку з цим ліквідовуються Міністерство аграрної політики та продовольства України й Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Крім того, ухвалено рішення про ліквідацію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, функції якого передаються Міністерству оборони України.

У новій редакції Положення про Міноборони України передбачено, що міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує:

державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період;



державну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну політику у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі;



забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 липня проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів. На посаду Міністра оборони призначили Дениса Шмигаля, а новою очільницею Кабміну стала Юлія Свириденко.