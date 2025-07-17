Зміна уряду матиме як позитивні, так і негативні наслідки. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян.

До теми Рада призначила новий уряд на чолі Свириденко та звільнила старий

Що вплинуло на прийняття рішення?

Олег Саакян зазначив, що насамперед рішення про новий склад уряду був прийнятий через накопичення низки роздратувань і конфліктів всередині влади. Про потенційну відставку уряду говорити ще з 2024 року, тому це рішення назрівало давно.

Також вплинуло те, що не вдалося завершити війну у 2025 році ані дипломатично, ані воєнно. Призначення нового уряду відкладали до моменту, коли, можливо, з'явиться якась зрозумілість щодо війни, доведеться йти на вибори і тоді буде зміна уряду у межах передвиборчого процесу.

Зараз стало зрозуміло, що Дональду Трампу не вдається примусити Росію до припинення війни. Він буде і далі з’їжджати. Хоча вже певною мірою він допомагає Україні та менше або взагалі не підіграє Росії. Змирилися, що до кінця цього і на початку наступного року жодних виборів не буде. Тому перезавантаження уряду відбувається умовно планово,

– сказав політолог.

Крім того, є стаття 10 закону про воєнний стан, де мовиться, що відправляти у відставку уряд під час війни не можна. Тому рішення намагалися відтермінувати. Зараз можуть виникати дискусії, чи можна було це робити.

Можна сказати, що у відставку не відправляли, а сам прем’єр-міністр пішов у відставку. А як наслідок – перезавантажується весь уряд. Бо у законі, який регулює діяльність Кабінету міністрів, уряду, чітко прописано, що якщо прем'єр-міністр складає себе повноваження, то перезавантажується весь уряд,

– пояснив Саакян.

Якими можуть бути наслідки?

Відомо, що прем'єр-міністеркою стала Юлія Свириденко. Як підкреслив політолог, Денис Шмигаль є рекордсменом перебування на посаді прем'єр-міністра України. Його призначили на посаду міністра оборони, бо навколо нього немає якихось серйозних корупційних скандалів. Також він проявив себе як антикризовий менеджер, особливо у перші місяці війни, має хороші міжнародні контакти, розуміється на питаннях оборонних потреб нашої держави.

Цілком ймовірно, що його якості, які не дали йому стати ефективним прем'єр-міністром в очах суспільства, можуть дати йому хороший старт для того, щоб стати мінімум непоганим міністром оборони,

– вважає Саакян.

За його словами, певну частину міністерств планують реорганізувати, об'єднати, тому що частина експериментів зі створення нових міністерств не дала бажаного результату.

Крім якихось можливих позитивів, точно будуть негативи у вигляді пробуксовування. Якщо змінюють міністра, то це зазвичай від тижня до 4 тижнів. Залежно від того, наскільки людина знає проблематику, має управлінський досвід, команду. Але міністерство пробуксує. Як мінімум, документи не підписуються, поки не увійдуть у справи,

– зауважив політолог.

Якщо це реорганізація, об'єднання, роз'єднання, ліквідація, перепідпорядкування міністерство, то може бути від місяця до трьох місяців часткового або повного пробуксовування діяльності у напрямку, за який було відповідальне міністерство.

Однак є справедливі позитивні очікування. Тим, хто увійде у Кабмін, потрібно буде демонструвати результати, звітувати про зроблену роботу. Тому це дасть певні перемоги.