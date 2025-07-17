Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка.

До теми Юлію Свириденко призначили прем'єр-міністеркою України

Кого подала Свириденко у список на Кабмін?

У поданні до Верховної Ради Юлія Свириденко внесла таких кандидатів у міністри:

  • Михайла Федорова – на посаду Першого віцепрем'єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації України;
  • Олексія Кулебу – на посаду Віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України;
  • Тараса Качку – на посаду Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Матвія Бідного – на посаду Міністра молоді та спорту України;
  • Германа Галущенка – на посаду Міністра юстиції України;
  • Світлану Гринчук – на посаду Міністра енергетики У країни;
  • Наталію Калмикову – на посаду Міністра у справах ветеранів України;
  • Ігоря Клименка – на посаду Міністра внутрішніх справ України;
  • Оксена Лісового – на посаду Міністра освіти і науки України;
  • Віктора Ляшка – на посаду Міністра охорони здоров'я України;
  • Сергія Марченка – на посаду Міністра фінансів України;
  • Олексія Соболева – на посаду Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
  • Дениса Улютіна – на посаду Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України.


Подання кандидатур на посади міністрів від Юлії Свириденко / Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка

До слова, президент Володимир Зеленський також подав до Верховної Ради подання щодо призначення на посади міністра оборони Дениса Шмигаля, а на посаду очільника МЗС Андрія Сибігу.