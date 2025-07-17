Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка.

До теми Юлію Свириденко призначили прем'єр-міністеркою України

Кого подала Свириденко у список на Кабмін?

У поданні до Верховної Ради Юлія Свириденко внесла таких кандидатів у міністри:

Михайла Федорова – на посаду Першого віцепрем'єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації України;

– на посаду Першого віцепрем'єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації України; Олексія Кулебу – на посаду Віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України;

– на посаду Віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України; Тараса Качку – на посаду Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

– на посаду Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Матвія Бідного – на посаду Міністра молоді та спорту України;

– на посаду Міністра молоді та спорту України; Германа Галущенка – на посаду Міністра юстиції України;

– на посаду Міністра юстиції України; Світлану Гринчук – на посаду Міністра енергетики У країни;

– на посаду Міністра енергетики У країни; Наталію Калмикову – на посаду Міністра у справах ветеранів України;

– на посаду Міністра у справах ветеранів України; Ігоря Клименка – на посаду Міністра внутрішніх справ України;

– на посаду Міністра внутрішніх справ України; Оксена Лісового – на посаду Міністра освіти і науки України;

– на посаду Міністра освіти і науки України; Віктора Ляшка – на посаду Міністра охорони здоров'я України;

– на посаду Міністра охорони здоров'я України; Сергія Марченка – на посаду Міністра фінансів України;

– на посаду Міністра фінансів України; Олексія Соболева – на посаду Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;

– на посаду Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України; Дениса Улютіна – на посаду Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України.



Подання кандидатур на посади міністрів від Юлії Свириденко / Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка

До слова, президент Володимир Зеленський також подав до Верховної Ради подання щодо призначення на посади міністра оборони Дениса Шмигаля, а на посаду очільника МЗС Андрія Сибігу.