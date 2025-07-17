Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.

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Як відбувалося голосування за Свириденко у Раді?

Ярослав Железняк розповів, що за Юлію Свириденко проголосували 262 народних депутати з таких фракцій:

"Слуга народу" – 201 голос;

"Європейська солідарність" – 0 голосів;

"Батьківщина" – 0 голосів;

"Голос" – 1 голос;

"Відновлення" – 10 голосів;

"За майбутнє" – 12 голосів;

"Довіра" – 15 голосів;



Як голосували за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єрки за фракціями / Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка

Також стало відомо, що 22 народних депутати проголосували проти призначення Юлії Свириденко очільницею уряду. Ще 26 – утрималися, а 22 – не голосували.



Скільки нардепів проголосували "за", "проти" та "утрималися" / Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка

Проте голосами більшості рішення про призначення нової очільниці уряду було ухвалене.

Таким чином Юлія Свириденко стала 19-ю прем'єр-міністеркою, а також другою жінкою очільницею Кабінету Міністрів України. До неї двічі уряд очолювала Юлія Тимошенко у 2005 та з 2007 по 2010 роки.

Які завдання в уряді ставить перед собою Свириденко?