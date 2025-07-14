Раніше ЗМІ писали про те, що Зеленський планує змінити голову уряду і запропонувати посаду прем'єр-міністра Юлії Свириденко. Чинного прем'єра Шмигаля планують призначити на посаду міністра оборони, а Рустема Умєрова – на посаду посла України у США, передає 24 Канал.

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Хто стане новим прем'єр-міністром?

Наразі одне із повідомлень у медіа офіційно підтвердилося. Глава держави підтвердив, що "запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу".

Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом,

– наголосив президент.

Відомо, що Свириденко доповіла Зеленському про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення.

Також політики обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї.