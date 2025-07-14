Про це він говоритиме з нею завтра. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, яке отримало інформацію від оточення президента.

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Кого Зеленський хоче бачити на посаді прем'єр-міністра?

Чинного прем'єра Шмигаля планують винести кандидатом на посаду міністра оборони замість Рустема Умєрова, якого номінуватимуть на посаду посла України у США.

Замість Шмигаля прем'єр-міністеркою, ймовірно стане віцепрем'єр-міністерка Свириденко. Завтра Зеленський зустрінеться з нею, щоб обговорити формат та членів нового Кабміну.

Кандидатами на посаду голови Міноборони також розглядали міністра внутрішніх справ Клименка та віцепремʼєра-міністра цифрової трансформації Федорова.

На полях конференції з відбудови у Римі Свириденко заявила, що їй наразі не надходили пропозиції очолити Кабмін.

Нагадаємо, президент Зеленський розглядає міністра оборони Рустема Умєрова як основного кандидата на посаду посла України в США.