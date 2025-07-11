Свириденко стала однією з ключових учасниць Конференції з відновлення України, що триває у Римі 11 липня. Під час спілкування з журналістами вона відповіла на чутки про можливе прем'єрство. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Свириденко спростувала чутки

На запитання журналістів, чи надходили їй пропозиції очолити уряд, Юлія Свириденко відповіла лаконічно: "Ні, не надходили". Таким чином посадовиця поставила крапку в чутках про її можливе призначення прем'єркою.

Раніше в українських медіа з'являлися повідомлення, що команда президента розглядає варіанти кадрових перестановок у Кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про можливу відставку Дениса Шмигаля та призначення на його місце Юлії Свириденко.

Віцепрем'єрка перебуває в Італії, де бере участь у Конференції з відновлення України. Там обговорюють економічні реформи, відновлення інфраструктури та залучення інвестицій для країни, що постраждала від війни.