Про це Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал.

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Деталі від мера Києва

Кличко розповів, що під час Ukraine Recovery Conference презентували підписану угоду з ЄБРР про підготовку кредитного фінансування. Зокрема, мовиться про фінансування київського метро на суму до 150 мільйонів євро. Крім того, мер Києва провів розмову про реалізацію спільних інфраструктурних проєктів з віцепрезиденткою Європейського Інвестиційного Банку Терезою Червінською.

Попри війну, Київ продовжує оновлювати електротранспорт за підтримки ЄІБ – наразі в роботі три проєкти на загальну суму 200 мільйонів євро. Також обговорили можливість фінансування реконструкції міської клінічної лікарні №6 з розміщенням лікарні швидкої допомоги "Правобережна" орієнтовно на 60 мільйонів євро,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що кредитну угоду між ЄБРР та Києвом з модернізації метро планують підписати в листопаді під час Київського інвестиційного форуму, який відбудеться в Берліні. Наразі реалізується проєкт з оновлення рухомого складу метро на 50 мільйонів євро. Згідно з новою угодою, суму кредиту планують збільшити до 150 мільйонів євро. Про це Кличко домовився під час зустрічі з директором ЄБРР в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером та делегацією Європейського Інвестбанку.

Загалом сьогодні спільно з ЄБРР Київ втілює три проєкти на загальну суму 245 мільйонів євро:

із забезпечення енергостійкості Києва;

модернізації системи централізованого теплопостачання;

модернізації міського транспорту.

Кличко обговорив важливі для життя Києва питання / Фото з телеграм-каналу мера Києва

У межах Меморандуму з ЄІБ на 450 мільйонів євро восени планують підписати ще дві кредитні угоди на 77 мільйонів євро для закупівлі нових вагонів метро і тролейбусів.

"ЄІБ зацікавлений і в стратегічному проєкті будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро, орієнтовна вартість якого становить 1,5 мільярда євро", – зазначив мер Києва.

Також на полях Ukraine Recovery Conference Кличко зустрівся з Президенткою Комітету регіонів Європейського Союзу Каттою Тютто та Генеральним секретарем Ради європейських муніципалітетів та регіонів Фабріціо Россі. Говорили про ситуацію в Україні та захист прав місцевого самоврядування.

"Зазначив, що Асоціація міст України розробила за участі міжнародних експертів концепцію відновлення місцевого самоврядування. Щоб працювати разом із партнерами над подальшим впровадженням децентралізації в Україні", – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, 10 та 11 липня в Римі проходить Ukraine Recovery Conference-2025. Це – четверта Конференція з питань відновлення України з початку повномасштабної війни Росії проти України.