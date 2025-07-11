Об этом Кличко сообщил в своем телеграм-канале, информирует 24 Канал.

Заметьте Три военных подразделения получили 2350 дронов от столичной общины, – Кличко

Детали от мэра Киева

Кличко рассказал, что во время Ukraine Recovery Conference презентовали подписанное соглашение с ЕБРР о подготовке кредитного финансирования. В частности, говорится о финансировании киевского метро на сумму до 150 миллионов евро. Кроме того, мэр Киева провел разговор о реализации совместных инфраструктурных проектов с вице-президентом Европейского Инвестиционного Банка Терезой Червинской.

Несмотря на войну, Киев продолжает обновлять электротранспорт при поддержке ЕИБ – сейчас в работе три проекта на общую сумму 200 миллионов евро. Также обсудили возможность финансирования реконструкции городской клинической больницы №6 с размещением больницы скорой помощи "Правобережная" ориентировочно на 60 миллионов евро,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что кредитное соглашение между ЕБРР и Киевом по модернизации метро планируют подписать в ноябре во время Киевского инвестиционного форума, который состоится в Берлине. Сейчас реализуется проект по обновлению подвижного состава метро на 50 миллионов евро. Согласно новому соглашению, сумму кредита планируют увеличить до 150 миллионов евро. Об этом Кличко договорился во время встречи с директором ЕБРР в Украине и Молдове Арвидом Тюркнером и делегацией Европейского Инвестбанка.

Всего сегодня совместно с ЕБРР Киев воплощает три проекта на общую сумму 245 миллионов евро:

по обеспечению энергоустойчивости Киева;

модернизации системы централизованного теплоснабжения;

модернизации городского транспорта.

Кличко обсудил важные для жизни Киева вопросы / Фото из телеграмм-канала мэра Киева

В рамках Меморандума с ЕИБ на 450 миллионов евро осенью планируют подписать еще два кредитных соглашения на 77 миллионов евро для закупки новых вагонов метро и троллейбусов.

"ЕИБ заинтересован и в стратегическом проекте строительства Подольско-Выгуровской линии метро, ориентировочная стоимость которого составляет 1,5 миллиарда евро", – отметил мэр Киева.

Также на полях Ukraine Recovery Conference Кличко встретился с Президентом Комитета регионов Европейского Союза Каттой Тютто и Генеральным секретарем Совета европейских муниципалитетов и регионов Фабрицио Росси. Говорили о ситуации в Украине и защите прав местного самоуправления.

"Отметил, что Ассоциация городов Украины разработала при участии международных экспертов концепцию восстановления местного самоуправления. Чтобы работать вместе с партнерами над дальнейшим внедрением децентрализации в Украине", – отметил Виталий Кличко.

Как сообщалось, 10 и 11 июля в Риме проходит Ukraine Recovery Conference-2025. Это – четвертая Конференция по вопросам восстановления Украины с начала полномасштабной войны России против Украины.