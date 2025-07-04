Об этом Кличко сообщил в своем телеграм-канале, отмечает 24 Канал.

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Передал от громады столицы бойцам на самые горячие направления фронта очередную партию необходимой помощи – еще 2350 БПЛА разного типа. В частности, военным 225-го отдельного штурмового полка, подчиненного Главнокомандующему ВСУ, отправили 2000 FPV-дронов разных типов, 200 БпЛА Mavic (ночных и дневных). И оборудование для радиоэлектронной борьбы. За первые полгода 2025-го из городского бюджета на потребности полка выделили уже 200 миллионов гривен,

– сообщил Виталий Кличко.

Еще 100 БПЛА Mavic, по словам мэра, поехали к бойцам 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. А 50 дронов Mavic столица передала защитникам 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Очередная помощь ВСУ от киевлян / Фото Виталия Кличко

"В общей сложности с начала года от громады отправили на передовую более 25 000 БПЛА разных типов. Напомним, в этом году Киевсовет уже направил 6 миллиардов гривен на поддержку сил обороны и безопасности. За эти средства бойцы покупают крайне необходимое оснащение. Мы и дальше продолжим помогать всем нашим военным, которые защищают государство", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что инициировал увеличение расходов городского бюджета на нужды сил обороны еще на 2 миллиарда гривен. В ближайшее время соответствующий проект решения должен быть проголосован на сессии Киевсовета.