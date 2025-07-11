Свириденко стала одной из ключевых участниц Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме 11 июля. Во время общения с журналистами она ответила на слухи о возможном премьерстве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Свириденко опровергла слухи

На вопрос журналистов, поступали ли ей предложения возглавить правительство, Юлия Свириденко ответила лаконично: "Нет, не поступали". Таким образом чиновница поставила точку в слухах о ее возможном назначении премьером.

Ранее в украинских медиа появлялись сообщения, что команда президента рассматривает варианты кадровых перестановок в Кабинете министров. В частности, речь шла о возможной отставке Дениса Шмыгаля и назначении на его место Юлии Свириденко.

Вице-премьер находится в Италии, где участвует в Конференции по восстановлению Украины. Там обсуждают экономические реформы, восстановление инфраструктуры и привлечение инвестиций для страны, пострадавшей от войны.