Про це інформує Суспільне з посиланням на джерела в Офісі президента, передає 24 Канал.

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Хто може стати новим послом у США?

Президент України підтвердив, що посол України у США зміниться.

За даними джерел, міністр оборони Рустем Умєров є основним кандидатом на призначення. Володимир Зеленський розглядає його як поки що єдиного для цієї дипломатичної місії.

У разі, якщо Умєров поїде до Вашингтона, посаду міністра оборони може обійняти один із чинних високопосадовців.

Серед потенційних наступників розглядають:

прем'єр-міністра Дениса Шмигаля,

главу МВС Ігоря Клименка,

віцепрем'єра-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський заявив, що якщо найближчим часом ухвалить рішення призначити міністра оборони Рустема Умєрова послом України у США, це спричинить серйозні кадрові зміни в уряді.

За його словами, таке рішення матиме вагомі наслідки. В умовах війни саме Міноборони відповідає за ключові напрямки. Зокрема за реалізацію бюджету та ухвалення критично важливих рішень. Зеленський наголосив, що це надзвичайно відповідальний крок.