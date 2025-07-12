Про це інформує Суспільне з посиланням на джерела в Офісі президента, передає 24 Канал.
Дивіться також Це може бути Умєров, – Зеленський про нового посла у США та перестановки в уряді
Хто може стати новим послом у США?
Президент України підтвердив, що посол України у США зміниться.
За даними джерел, міністр оборони Рустем Умєров є основним кандидатом на призначення. Володимир Зеленський розглядає його як поки що єдиного для цієї дипломатичної місії.
У разі, якщо Умєров поїде до Вашингтона, посаду міністра оборони може обійняти один із чинних високопосадовців.
Серед потенційних наступників розглядають:
- прем'єр-міністра Дениса Шмигаля,
- главу МВС Ігоря Клименка,
- віцепрем'єра-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський заявив, що якщо найближчим часом ухвалить рішення призначити міністра оборони Рустема Умєрова послом України у США, це спричинить серйозні кадрові зміни в уряді.
За його словами, таке рішення матиме вагомі наслідки. В умовах війни саме Міноборони відповідає за ключові напрямки. Зокрема за реалізацію бюджету та ухвалення критично важливих рішень. Зеленський наголосив, що це надзвичайно відповідальний крок.