Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

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Що розповіла Свириденко про пріоритети роботи нового уряду?

Юлія Свириденко подякувала Володимиру Зеленському за довіру та за можливість служити Україні у вирішальний час.

Віцепрем'єрка наголосила, що голова держави визначив пріоритетні завдання, які він бачить перед оновленим Кабінетом Міністрів. Зокрема, це:

зміцнення економічного потенціалу України;

розширення програм підтримки українців;

масштабування виробництва власної зброї.

Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій,

– підкреслила Свириденко.