Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка.

К теме Юлию Свириденко назначили премьер-министром Украины

Кого подала Свириденко в список на Кабмин?

В представлении в Верховную Раду Юлия Свириденко внесла таких кандидатов в министры:

  • Михаила Федорова – на должность Первого вице-премьер-министра Украины – Министра цифровой трансформации Украины;
  • Алексея Кулебу – на должность Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины;
  • Тараса Качку – на должность Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  • Матвея Бедного – на должность Министра молодежи и спорта Украины;
  • Германа Галущенко – на должность Министра юстиции Украины;
  • Светлану Гринчук – на должность Министра энергетики Украины;
  • Наталью Калмыкову – на должность Министра по делам ветеранов Украины;
  • Игоря Клименко – на должность Министра внутренних дел Украины;
  • Оксена Лисового – на должность Министра образования и науки Украины;
  • Виктора Ляшко – на должность Министра здравоохранения Украины;
  • Сергея Марченко – на должность Министра финансов Украины;
  • Алексея Соболева – на должность Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
  • Дениса Улютина – на должность Министра социальной политики, семьи и единства Украины.


Представление кандидатур на должности министров от Юлии Свириденко / Фото из телеграм-канала Ярослава Железняка

К слову, президент Владимир Зеленский также подал в Верховную Раду представление о назначении на должности министра обороны Дениса Шмыгаля, а на должность главы МИД Андрея Сибигу.