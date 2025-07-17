Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка.

К теме Юлию Свириденко назначили премьер-министром Украины

Кого подала Свириденко в список на Кабмин?

В представлении в Верховную Раду Юлия Свириденко внесла таких кандидатов в министры:

Михаила Федорова – на должность Первого вице-премьер-министра Украины – Министра цифровой трансформации Украины;

– на должность Первого вице-премьер-министра Украины – Министра цифровой трансформации Украины; Алексея Кулебу – на должность Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины;

– на должность Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины; Тараса Качку – на должность Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

– на должность Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины; Матвея Бедного – на должность Министра молодежи и спорта Украины;

– на должность Министра молодежи и спорта Украины; Германа Галущенко – на должность Министра юстиции Украины;

– на должность Министра юстиции Украины; Светлану Гринчук – на должность Министра энергетики Украины;

– на должность Министра энергетики Украины; Наталью Калмыкову – на должность Министра по делам ветеранов Украины;

– на должность Министра по делам ветеранов Украины; Игоря Клименко – на должность Министра внутренних дел Украины;

– на должность Министра внутренних дел Украины; Оксена Лисового – на должность Министра образования и науки Украины;

– на должность Министра образования и науки Украины; Виктора Ляшко – на должность Министра здравоохранения Украины;

– на должность Министра здравоохранения Украины; Сергея Марченко – на должность Министра финансов Украины;

– на должность Министра финансов Украины; Алексея Соболева – на должность Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;

– на должность Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины; Дениса Улютина – на должность Министра социальной политики, семьи и единства Украины.



Представление кандидатур на должности министров от Юлии Свириденко / Фото из телеграм-канала Ярослава Железняка

К слову, президент Владимир Зеленский также подал в Верховную Раду представление о назначении на должности министра обороны Дениса Шмыгаля, а на должность главы МИД Андрея Сибигу.