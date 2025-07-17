Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка.
К теме Юлию Свириденко назначили премьер-министром Украины
Кого подала Свириденко в список на Кабмин?
В представлении в Верховную Раду Юлия Свириденко внесла таких кандидатов в министры:
- Михаила Федорова – на должность Первого вице-премьер-министра Украины – Министра цифровой трансформации Украины;
- Алексея Кулебу – на должность Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины;
- Тараса Качку – на должность Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Матвея Бедного – на должность Министра молодежи и спорта Украины;
- Германа Галущенко – на должность Министра юстиции Украины;
- Светлану Гринчук – на должность Министра энергетики Украины;
- Наталью Калмыкову – на должность Министра по делам ветеранов Украины;
- Игоря Клименко – на должность Министра внутренних дел Украины;
- Оксена Лисового – на должность Министра образования и науки Украины;
- Виктора Ляшко – на должность Министра здравоохранения Украины;
- Сергея Марченко – на должность Министра финансов Украины;
- Алексея Соболева – на должность Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
- Дениса Улютина – на должность Министра социальной политики, семьи и единства Украины.
Представление кандидатур на должности министров от Юлии Свириденко / Фото из телеграм-канала Ярослава Железняка
К слову, президент Владимир Зеленский также подал в Верховную Раду представление о назначении на должности министра обороны Дениса Шмыгаля, а на должность главы МИД Андрея Сибигу.