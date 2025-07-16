Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу франции "Слуга народа" Давида Арахамию.

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Что известно о кандидатах в Кабинет Министров?

В среду, 16 июля, провели заседание фракции с участием Владимира Зеленского, руководителя ОП Андрея Ермака, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и первого вице-спикера Александра Корниенко.

На нем представили кандидатов на должности в Кабмине, которые также присутствовали. Арахамия отметил, что это как новые люди, так и те, кто хорошо зарекомендовал себя на работе в правительстве. В частности:

  • Юлия Свириденко – премьер-министр Украины,
  • Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации,
  • Алексей Кулеба – вице-премьер – министр развития инфраструктуры и территорий,
  • Тарас Качка – вице-премьер – министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции,
  • Матвей Бедный – министр молодежи и спорта,
  • Герман Галущенко – министр юстиции,
  • Светлана Гринчук – министр энергетики,
  • Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины,
  • Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины,
  • Игорь Клименко – министр внутренних дел,
  • Оксен Лисовой – министр образования и науки,
  • Виктор Ляшко – министр здравоохранения,
  • Сергей Марченко – министр финансов,
  • Андрей Сибига – министр иностранных дел,
  • Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства,
  • Денис Шмыгаль – министр обороны.