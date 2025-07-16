Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу франции "Слуга народа" Давида Арахамию.

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Что известно о кандидатах в Кабинет Министров?

В среду, 16 июля, провели заседание фракции с участием Владимира Зеленского, руководителя ОП Андрея Ермака, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и первого вице-спикера Александра Корниенко.

На нем представили кандидатов на должности в Кабмине, которые также присутствовали. Арахамия отметил, что это как новые люди, так и те, кто хорошо зарекомендовал себя на работе в правительстве. В частности: