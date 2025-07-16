Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову франції "Слуга народу" Давида Арахамію.
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Що відомо про кандидатів у Кабінет Міністрів?
У середу, 16 липня, провели засідання фракції за участі Володимира Зеленського, керівника ОП Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука й першого віцеспікера Олександра Корнієнка.
На ньому представили кандидатів на посади в Кабміні, які також були присутні. Арахамія наголосив, що це як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді. Зокрема:
- Юлія Свириденко – прем'єр-міністр України,
- Михайло Федоров – перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації,
- Олексій Кулеба – віцепрем'єр – міністр розвитку інфраструктури та територій,
- Тарас Качка – віцепрем'єр – міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції,
- Матвій Бідний – міністр молоді та спорту,
- Герман Галущенко – міністр юстиції,
- Світлана Гринчук – міністр енергетики,
- Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України,
- Наталія Калмикова – міністр ветеранів України,
- Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ,
- Оксен Лісовий – міністр освіти і науки,
- Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я,
- Сергій Марченко – міністр фінансів,
- Андрій Сибіга – міністр закордонних справ,
- Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства,
- Денис Шмигаль – міністр оборони.