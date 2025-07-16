Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову франції "Слуга народу" Давида Арахамію.

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Що відомо про кандидатів у Кабінет Міністрів?

У середу, 16 липня, провели засідання фракції за участі Володимира Зеленського, керівника ОП Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука й першого віцеспікера Олександра Корнієнка.

На ньому представили кандидатів на посади в Кабміні, які також були присутні. Арахамія наголосив, що це як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді. Зокрема: