Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

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Что известно о представлении Зеленского по Шмыгалю?

На сайте Верховной Рады Украины утром 17 июля появилось представление президента Владимира Зеленского о назначении Дениса Шмыгаля главой Министерства обороны.

Представлять это представление на пленарном заседании Верховной Рады Украины уполномочивается Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Г.Михайлюк,

– указано в документе.



Представление Владимира Зеленского о назначении Дениса Шмыгаля министром обороны / Скриншот 24 Канала

Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк, в свою очередь, рассказал, что кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность министра рассмотрит Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны.

По данным народного избранника, голосование за все новое правительство, включая новым министром обороны, в Верховной Раде состоится 17 июля с 14 до 18 часов.

К слову, ранее Денис Шмыгаль занимал должность Премьер-министра Украины, став рекордсменом по сроку пребывания этом посту. 15 июля Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьера.

Уже 16 июля Верховная Рада отправила все правительство Дениса Шмыгаля в отставку. Это решение поддержал 261 депутат. О новом назначении Дениса Шмыгаля сначала писали СМИ, а впоследствии подтвердил и глава фракции "Слуга народа" в ВРУ Давид Арахамия.