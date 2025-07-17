Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради України.

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Що відомо про подання Зеленського щодо Шмигаля?

На сайті Верховної Ради України вранці 17 липня з'явилося подання президента Володимира Зеленського про призначення Дениса Шмигаля очільником Міністерства оборони.

Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України уповноважується Представник Президента України у Верховній Раді України Г.Михайлюк,

– зазначено у документі.



Подання Володимира Зеленського щодо призначення Дениса Шмигаля міністром оборони / Скриншот 24 Каналу

Народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк, своєю чергою, розповів, що кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра розгляне Комітет з питань нацбезпеки та оборони.

За даними народного обранця, голосування за весь новий уряд, включно із новим міністром оборони, у Верховній Раді відбудеться 17 липня з 14 по 18 годину.