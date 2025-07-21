Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Читайте также Зеленский дал срочное поручение Шмыгалю на новой должности: о чем говорится

Как реорганизуют министерства?

Кабмин решил переименовать Министерство социальной политики Украины в Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Между тем Министерство национального единства, которое возглавлял Алексей Чернышов, теперь реорганизуют и присоединят к Минсоцполитики.

Установлено, что Министерство социальной политики, семьи и единства является правопреемником имущества, прав и обязанностей Министерства национального единства,

– сообщил Тарас Мельничук.

Вместе с функциями в министерство передаются и бюджетные назначения на 2025 год:

"Руководство и управление по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий" в сумме 83 миллиона гривен по общему фонду государственного бюджета (расходы потребления) на "Руководство и управление в сфере социальной политики";



"Обеспечение информационного суверенитета Украины на временно оккупированной территории, а также прилегающих к ней территориях, информирование населения об опасности взрывоопасных предметов" в сумме 56 миллионов гривен по общему фонду государственного бюджета (расходы потребления) на новую бюджетную программу;



"Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за рубежом и содействие их возвращению в Украину" в сумме 150 миллионов гривен по общему фонду государственного бюджета, из них расходы потребления – 142 миллиона гривен, расходы развития – 7 миллионов гривен на новую бюджетную программу.

Министерство экономики Украины получит новое название – Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. В связи с этим ликвидируются Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Кроме того, принято решение о ликвидации Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, функции которого передаются Министерству обороны Украины.

В новой редакции Положения о Минобороны Украины предусмотрено, что министерство является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует:

государственную политику по вопросам национальной безопасности в военной сфере, сфере обороны и военного строительства в мирное время и особый период;



государственную промышленную политику, государственную военно-промышленную политику, государственную политику в сфере оборонно-промышленного комплекса, в авиастроительной отрасли;



обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере космической деятельности.

Напомним, Верховная Рада 17 июля проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров. На должность Министра обороны назначили Дениса Шмыгаля, а новой главой Кабмина стала Юлия Свириденко.