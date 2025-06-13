Допомога у рамках Ukraine Facility

Станом на червень поточного року з 11 запланованих кроків виконано 3, тоді як решта перебуває на фінальному етапі погодження, передає 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

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Йдеться зокрема про такі кроки:

Набрання чинності законодавства щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та процедур їхньої перевірки;

Покращення виконання судових рішень, включаючи набрання чинності законом щодо цифровізації виконавчого провадження;

Набрання чинності Законом України "Про професійну освіту";

Набрання чинності постановою Кабінету Міністрів про закупівлю соціальних послуг за кошти держбюджету на умовах співфінансування з місцевими бюджетами;

Публікація дослідження щодо заходів для надання територіальним громадам статусу юридичної особи;

Запуск міжнародних тендерів УРП із забезпеченням їх прозорості.

Також Європейська комісія повідомила про початок розгляду звіту України за попередній період виконання УкрПлану,

– йдеться на сайті відомства.

Наголошується, що саме поточний 2025 рік стане "найбільш інтенсивним" за обсягом зобов’язань: упродовж року передбачається виконання 56 кроків. Для порівняння, у 2024 році Україна вчасно та в повному обсязі без будь-яких змін та коригувань виконала всі 36 запланованих індикаторів.

Зауважте! Це забезпечило рекордні 16 мільярдів євро міжнародної підтримки за рік.