Допомога у рамках Ukraine Facility
Станом на червень поточного року з 11 запланованих кроків виконано 3, тоді як решта перебуває на фінальному етапі погодження, передає 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.
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Йдеться зокрема про такі кроки:
- Набрання чинності законодавства щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та процедур їхньої перевірки;
- Покращення виконання судових рішень, включаючи набрання чинності законом щодо цифровізації виконавчого провадження;
- Набрання чинності Законом України "Про професійну освіту";
- Набрання чинності постановою Кабінету Міністрів про закупівлю соціальних послуг за кошти держбюджету на умовах співфінансування з місцевими бюджетами;
- Публікація дослідження щодо заходів для надання територіальним громадам статусу юридичної особи;
- Запуск міжнародних тендерів УРП із забезпеченням їх прозорості.
Також Європейська комісія повідомила про початок розгляду звіту України за попередній період виконання УкрПлану,
– йдеться на сайті відомства.
Наголошується, що саме поточний 2025 рік стане "найбільш інтенсивним" за обсягом зобов’язань: упродовж року передбачається виконання 56 кроків. Для порівняння, у 2024 році Україна вчасно та в повному обсязі без будь-яких змін та коригувань виконала всі 36 запланованих індикаторів.
Зауважте! Це забезпечило рекордні 16 мільярдів євро міжнародної підтримки за рік.
Що таке Ukraine Facility?
Ukraine Facility – це фінансова підтримка України від ЄС у розмірі 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.