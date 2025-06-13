Про це повідомляє Politico з посиланням на двох чиновників, обізнаних з цим питанням, передає 24 Канал. Раніше вона відвідувала Україну.

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Що відомо про Йоганссон

Співрозмовники видання розповіли, що Ілва Йоганссон обійме новостворену посаду, на якій вона допомагатиме контролювати нещодавно оприлюднену довгострокову стратегію Комісії стосовно українських біженців.

Йоганссон, колишня міністерка Швеції, була комісаром внутрішніх справ з 2019 по 2024 рік. Вона кілька разів відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією,

– ідеться у матеріалі.

Також Politico пише, що нова спецпредставниця була нагороджена українським орденом "За заслуги" у вересні 2024 року.

Згідно з оприлюдненою інформацією, відтепер її роль полягатиме в "посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки" їх у Європейському Союзі.

Нагадаємо, Європейський Союз має намір продовжити тимчасовий захист для громадян України. Якщо рішення буде схвалено, українські біженці зможуть легально перебувати в ЄС до березня 2027 року.