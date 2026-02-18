Почему ЕС инвестирует в восточные регионы блока?

В среду, 18 февраля, Еврокомиссия должна представить план инвестиций в эти регионы, пишет Politico.

Чиновники отмечают, что война в Украине нанесла экономический удар по восточным регионам ЕС. Инвестиции сократились, грузопоток уменьшился, а туризм пришел в упадок. Прежде всего это коснулось таких членов блока:

Финляндии;

Польши;

и стран Балтии.

Поэтому в ЕС переживают, что из-за экономических проблем восточные регионы могут обезлюдеть, что подорвет способность защищать границы.

С другой стороны, из-за ухудшения жизни местные жители могут поддержать радикальные партии на выборах и станут более уязвимыми к пропаганде России.

Самые безопасные границы – это не только контролируемые границы, но и живые. Инвестиции в рабочие места, чистую энергию и образование в приграничных регионах ЕС закладывают фундамент реальной безопасности,

– отметила участница Рабочей группы по вопросам Украины при Европейском комитете регионов Нийна Ратилайнен.

Обратите внимание! Кроме того, ЕС усиливает свой оборонный бюджет. Он уже вырос с 218 миллиардов евро в 2021 году до 392 миллиардов в 2025-м, пишет Bloomberg. Европа хочет быть готова к возможной войне до 2030 года.

Какую поддержку предлагает ЕС?

По стратегии, для поддержки регионов будет создана платформа EastInvest. Впрочем, есть одно большое "но".

Новая инициатива Еврокомиссии пока не предусматривает выделение реальных денег из европейского бюджета. Ведь действующий бюджет ЕС до 2028 года и так уже перегружен.

Однако Еврокомиссия позволит Финляндии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве воспользоваться уже имеющимися средствами, которые есть в региональных фондах ЕС. Они станут гарантиями для Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Цель – предоставить дешевые кредиты бизнесу в приграничных зонах, который иначе имел бы трудности с доступом к капиталу,

– пишет издание.

Также в Брюсселе планируют рассмотреть возможность разработки специальных программ для восточных границ в рамках будущего Европейского фонда конкурентоспособности. Его объем будет достигать 410 миллиардов евро.

Важно! Позже к этой инициативе Еврокомиссии могут включить также Венгрию, Словакию и Румынию.

Как ЕС усиливает свою оборону на фоне угроз?