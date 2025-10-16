Министры обороны стран Европейского союза разработали план на 5 лет, который позволит подготовиться к войне с врагом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.
Почему министры обороны создали такой документ?
Министры обороны подготовили документ, чтобы определить общую стратегию усиления обороноспособности Европы. В нем отмечается, что даже ослабленная или демилитаризованная Россия будет оставаться постоянной угрозой для безопасности континента в ближайшем будущем.
В ЕС планируют значительно увеличивать финансирование своего оборонного сектора, однако пока страны все еще большинство средств тратят отдельно, учитывая свои национальные интересы. Из-за несогласованности действий и отсутствия общности между государствами растут расходы и возникает распыление ресурсов.
Поэтому Еврокомиссия призывает лидеров стран оснащать свои государства оружием совместно. А также она хочет, чтобы до конца 2027 года 40% оборонных закупок были через совместные контракты – сейчас этот показатель не превышает 20%.
Согласно плану до 2028 года около 55% закупок оружия должны приходиться на компании ЕС и Украины, а к 2030 не менее 60%.
Какие приоритетные задачи плана?
План предусматривает улучшение и обновление девяти направлений, а именно:
- противовоздушной и противоракетной обороны;
- вспомогательных систем;
- технической и логистической поддержки войска;
- артиллерийских систем;
- ИИ и киберзащиты;
- ракет и боеприпасов;
- беспилотников и систем для их противодействия;
- боевых наземных систем;
- морской обороны.
Кроме того, в плане подчеркивается важность оборонной подготовки и роль Украины в ней. ЕС намерен вооружить и поддержать Украину, чтобы та стала "стальным ежом" в сдерживании российской агрессии.
В документе также предусматривается создание нескольких инициатив, в частности "Восточного флангового наблюдения" для интеграции наземных систем обороны с противовоздушной обороной и борьбой с дронами. Для лучшей защиты восточных стран в ЕС предложили проект "Европейская стена беспилотников".
Другая инициатива "Европейский воздушный щит" – чтобы создать многоуровневую систему ПВО и "Оборонительный космический щит" для защиты космических активов блока.
Согласно плану эти инициативы лидеры Европейского союза должны одобрить до конца 2025 года.
А для того, чтобы данный план был готов к 2030 году, ЕС планирует запустить все ключевые проекты до середины 2026 года.
Комиссия намерена разработать карту с увеличением производственных мощностей, которые необходимы для улучшения отраслей с пробелами. Проанализировать пути поставок и узкие места по критическим материалам.
Сколько денег уйдет на реализацию плана ЕС?
Согласно расчетам плана, ЕС намерен выделить 800 миллиардов евро на оборону, в частности через программу SAFE с кредитами на оружие в 150 миллиардов, Европейскую программу оборонной промышленности на 1,5 миллиарда евро (которая еще обсуждается), Оборонный фонд и будущий многолетний бюджет после 2027 года.
О каких странах идет речь в документе?
В документе отмечается, что государства ЕС и в дальнейшем будут оставаться "суверенными в вопросах национальной обороны". Однако, некоторые страны даже несмотря на это с осторожностью относятся к расширению роли ЕС в вопросах обороны.
А также отмечают, что в плане учитываются все страны, а не только те, которые являются наиболее угрожающими для России. Документ утверждает, что "Европа не может позволить себе быть слепой к угрозам из других частей мира", упоминая Ближний Восток и Африку.
Проект предусматривает тесное сотрудничество с НАТО, однако некоторые государства обеспокоены созданием Брюсселем аналогичной оборонной структуры, ведь она может усложнить планирование.
Какие заявления делал Запад в отношении России?
Глава европейской дипломатии отметила приближение Европы к, вероятного, конфликту с Россией и отметила, что ЕС должен усилить свою оборону и помочь Украине.
ЕС давит на Бельгию, чтобы та позволила использовать замороженные российские активы в пользу Украины.
Министр обороны Финляндии Антти Хякканен считает, что даже после завершения войны в Украине Россия будет оставаться угрозой для Европы, наращивая войска у границ и готовясь к новой агрессии.