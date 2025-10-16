Министры обороны стран Европейского союза разработали план на 5 лет, который позволит подготовиться к войне с врагом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Почему министры обороны создали такой документ?

Министры обороны подготовили документ, чтобы определить общую стратегию усиления обороноспособности Европы. В нем отмечается, что даже ослабленная или демилитаризованная Россия будет оставаться постоянной угрозой для безопасности континента в ближайшем будущем.

В ЕС планируют значительно увеличивать финансирование своего оборонного сектора, однако пока страны все еще большинство средств тратят отдельно, учитывая свои национальные интересы. Из-за несогласованности действий и отсутствия общности между государствами растут расходы и возникает распыление ресурсов.

Поэтому Еврокомиссия призывает лидеров стран оснащать свои государства оружием совместно. А также она хочет, чтобы до конца 2027 года 40% оборонных закупок были через совместные контракты – сейчас этот показатель не превышает 20%.

Согласно плану до 2028 года около 55% закупок оружия должны приходиться на компании ЕС и Украины, а к 2030 не менее 60%.

Какие приоритетные задачи плана?

План предусматривает улучшение и обновление девяти направлений, а именно:

противовоздушной и противоракетной обороны;

вспомогательных систем;

технической и логистической поддержки войска;

артиллерийских систем;

ИИ и киберзащиты;

ракет и боеприпасов;

беспилотников и систем для их противодействия;

боевых наземных систем;

морской обороны.

Кроме того, в плане подчеркивается важность оборонной подготовки и роль Украины в ней. ЕС намерен вооружить и поддержать Украину, чтобы та стала "стальным ежом" в сдерживании российской агрессии.

В документе также предусматривается создание нескольких инициатив, в частности "Восточного флангового наблюдения" для интеграции наземных систем обороны с противовоздушной обороной и борьбой с дронами. Для лучшей защиты восточных стран в ЕС предложили проект "Европейская стена беспилотников".

Другая инициатива "Европейский воздушный щит" – чтобы создать многоуровневую систему ПВО и "Оборонительный космический щит" для защиты космических активов блока.

Согласно плану эти инициативы лидеры Европейского союза должны одобрить до конца 2025 года.

А для того, чтобы данный план был готов к 2030 году, ЕС планирует запустить все ключевые проекты до середины 2026 года.

Комиссия намерена разработать карту с увеличением производственных мощностей, которые необходимы для улучшения отраслей с пробелами. Проанализировать пути поставок и узкие места по критическим материалам.

Сколько денег уйдет на реализацию плана ЕС?

Согласно расчетам плана, ЕС намерен выделить 800 миллиардов евро на оборону, в частности через программу SAFE с кредитами на оружие в 150 миллиардов, Европейскую программу оборонной промышленности на 1,5 миллиарда евро (которая еще обсуждается), Оборонный фонд и будущий многолетний бюджет после 2027 года.

О каких странах идет речь в документе?

В документе отмечается, что государства ЕС и в дальнейшем будут оставаться "суверенными в вопросах национальной обороны". Однако, некоторые страны даже несмотря на это с осторожностью относятся к расширению роли ЕС в вопросах обороны.

А также отмечают, что в плане учитываются все страны, а не только те, которые являются наиболее угрожающими для России. Документ утверждает, что "Европа не может позволить себе быть слепой к угрозам из других частей мира", упоминая Ближний Восток и Африку.

Проект предусматривает тесное сотрудничество с НАТО, однако некоторые государства обеспокоены созданием Брюсселем аналогичной оборонной структуры, ведь она может усложнить планирование.

