Міністри оборони країн Європейського союзу розробили план на 5 років, який дозволить підготуватись до війни з ворогом. Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

Чому міністри оборони створили такий документ?

Міністри оборони підготували документ, щоб визначити спільну стратегію посилення обороноздатності Європи. У ньому наголошується, що навіть ослаблена або демілітаризована Росія залишатиметься постійною загрозою для безпеки континенту в найближчому майбутньому.

В ЄС планують значно збільшувати фінансування свого оборонного сектору, однак наразі країни все ще більшість коштів витрачають окремо, зважаючи на свої національні інтереси. Через неузгодженість дій та брак спільності між державами зростають витрати й виникає розпорошення ресурсів.

Тож Єврокомісія закликає лідерів країн оснащувати свої держави зброєю спільно. А також вона хоче, щоб до кінця 2027 року 40% оборонних закупівель були через спільні контракти – нині цей показник не перевищує 20%.

Згідно з планом до 2028 року близько 55% закупівель зброї мають припадати на компанії ЄС та України, а до 2030 не менше 60%.

Які пріоритетні завдання плану?

План передбачає покращення та оновлення дев'яти напрямків, а саме:

протиповітряної та протиракетної оборони;

допоміжних систем;

технічної та логістичної підтримки війська;

артилерійських систем;

ШІ та кіберзахисту;

ракет та боєприпасів;

безпілотників та систем для їхньої протидії;

бойових наземних систем;

морської оборони.

Крім того, у плані підкреслюється важливість оборонної підготовки та роль України в ній. ЄС має намір озброїти та підтримати Україну, аби та стала "сталевим їжаком" у стриманні російської агресії.

В документі також передбачається створення кількох ініціатив, зокрема "Східного флангового спостереження" для інтеграції наземних систем оборони з протиповітряною обороною та боротьбою з дронами. Для кращого захисту східних країн у ЄС запропонували проєкт "Європейська стіна безпілотників".

Інша ініціатива "Європейський повітряний щит" – щоб створити багаторівневу систему ППО та "Оборонний космічний щит" для захисту космічних активів блоку.

Згідно з планом ці ініціативи лідери Європейського союзу мають схвалити до кінця 2025 року.

А для того, щоб даний план був готовий до 2030 року, ЄС планує запустити всі ключові проєкти до середини 2026 року.

Комісія має намір розробити карту зі збільшенням виробничих потужностей, які необідні для покращення галузей із прогалинами. Проаналізувати шляхи поставок і вузькі місця щодо критичних матеріалів.

Скільки грошей піде на реалізацію плану ЄС?

Згідно з розрахунками плану, ЄС має намір виділити 800 мільярдів євро на оборону, зокрема через програму SAFE з кредитами на зброю в 150 мільярдів, Європейську програму оборонної промисловості на 1,5 мільярда євро (яка ще обговорюється), Оборонний фонд і майбутній багаторічний бюджет після 2027 року.

Про які країни йдеться в документі?

У документі наголошується, що держави ЄС і надалі залишатимуться "суверенними в питаннях національної оборони". Однак, деякі країни навіть попри це з обережністю ставляться до розширення ролі ЄС в питаннях оборони.

А також зазначають, що у плані враховуються усі країни, а не лише ті, які є найбільш загрозливими для Росії. Документ стверджує, що "Європа не може дозволити собі бути сліпою до загроз з інших частин світу", згадуючи Близький Схід і Африку.

Проєкт передбачає тісну співпрацю із НАТО, проте деякі держави стурбовані створенням Брюсселем аналогічної оборонної структури, адже вона може ускладнити планування.

