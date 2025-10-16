Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Смотрите также Россия расширяет войну: к каким новым действиям со стороны Беларуси способны оккупанты
Что известно о наращивании военных усилий России?
Антти Хякканен убежден, что даже после окончания войны в Украине Россия все еще будет представлять угрозу для Европы. На полях заседания Североатлантического совета НАТО в Брюсселе 15 октября он высказался о наращивании военных усилий страны-агрессора.
Россия действительно наращивает военные усилия для второй фазы своей потенциальной агрессии. После окончания войны в Украине для НАТО существуют реальные угрозы,
– заявил он.
Глава Минобороны Финляндии указал на модернизацию войск России и наращивание войск "вблизи наших границ" как на признаки этого.
Перед встречей руководителей министерств обороны страны НАТО Хякканен заявил, что Финляндия присоединится к PURL – закупки американского оружия для Украины. Кроме этого, он сказал, что на этой неделе будет обнародована информация о новом пакете помощи для Украины от Финляндии.
Смотрите также Совместный оборонный завод, артиллерия и снаряды: как Финляндия помогает Украине оружием и деньгами
Последние заявления со стороны Финляндии о России
Финляндия намерена наложить пошлину на все товары, импортируемые из России, о чем говорится в заметке главы МИД Финляндии Элины Валтонен в X. По ее словам, Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов, поэтому ее стоит показать, в частности пошлинами на импорт.
В мае 2025 года в Финляндии уже предлагали ввести такие ограничения.
Президент Финляндии Александр Стубб недавно также заявил, что надеется на то, что терпение американского лидера Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина вскоре иссякнет.
Напомним, летом лидер Финляндии заявлял, что считает, что Россия потерпела неудачу во всех ключевых направлениях, которые перед собой ставил Владимир Путин. По его словам, Москва хотела нейтрализовать Украину, однако она движется к вступлению в ЕС и НАТО.