Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал в эфире 24 Канала, что тема вероятного нападения россиян со стороны Беларуси на территорию Украины является очень чувствительной. Таким образом оккупанты пытаются запугать украинское общество еще с начала полномасштабного вторжения.
Возможно ли нападение со стороны Беларуси?
Василий Пехньо отметил, что украинские спецслужбы, очень подробно слежу за ситуацией в Беларуси, держа ее под контролем.
Поэтому, я считаю, что в Украине не стоит разгонять панику,
– сказал он.
Однако Россия, вероятно, использует территорию Беларуси, чтобы залетать беспилотниками в воздушное пространство стран НАТО. Это угроза.
По мнению военного обозревателя, сейчас Россия будет пробовать расширить эскалацию в отношении стран Запада. Все потому, что эскалация является залогом существования путинского режима. России нужна постоянная война.
Россияне в случае с Украиной дошли до потолка своих эскалационных возможностей. Особых достижений на фронте у них нет, но эскалация нужна. Поэтому они ее расширяют и это четко видно по странам Европы,
– высказался Василий Пехньо.
Однако, по его словам, оккупанты стараются не переступить черту, запуская беспилотники в воздушное пространство стран НАТО. Кроме этого, россияне могут попытаться организовать формирование "зеленых человечков" на территории Беларуси вблизи стран, которые с ней граничат.
Это, вероятно, будет происходить очень осторожно, чтобы не привлекать лишнее внимание. Но целью таких действий будет поддерживать постоянное напряжение среди европейского общества.
Есть ли угроза со стороны Беларуси?
В Беларуси завершились совместные учения "Запад-2025", в которых принимали участие военные россияне и белорусы. Украина готовилась к возможным угрозам в этот период, однако никаких провокаций не было зафиксировано.
Александр Лукашенко перевел свои войска в полную боевую готовность. Целью было проверить насколько быстро белорусская армия отреагирует на любые вызовы.
Внешней разведке Украины известны планы России по использования Беларуси в собственных военных целях. Пока более подробная информация остается тайной, но Владимир Зеленский заявил, что предупредит партнеров, которым может что-то угрожать.